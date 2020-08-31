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هيئة سوق رأس المال تمدد فترة تقديم الإفصاح عن البيانات المالية النصفية لعام 2020

الأحد 09 أغسطس 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة سوق رأس المال تمدد فترة تقديم الإفصاح عن البيانات المالية النصفية لعام 2020


رام الله / سما /

أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، اليوم الأحد، قرارا بتمديد فترة الإفصاح عن البيانات المالية المراجعة للنصف الأول لعام 2020 انسجاما مع المرسوم الرئاسي المتعلق بإعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين لمكافحة جائحة " كورونا".

ويأتي القرار استجابة للتحديات التي مرت بها البلاد، من إغلاق ومنع للتنقل في محافظات الوطن.

ونص القرار على اعتماد يوم الإثنين الموافق 31/8/2020 موعدا نهائيا للإفصاح عن البيانات.

من الجدير ذكره، أن المادة ( 38) من نظام الإفصاح المعمول به في بورصة فلسطين والمصادق عليه من قبل الهيئة ينص على وجوب قيام الشركات المدرجة لدى السوق بالإفصاح عن البيانات المالية نصف السنوية من خلال اعداد التقرير نصف السنوي خلال فترة أقصاها (45) يوما من تاريخ انقضاء نصف السنة المالية للشركة، مراجعة من قبل مدقق الحسابات المعتمد.

#هيئة سوق رأس المال

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