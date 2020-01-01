يديعوت: الليكود يملك أفضلية بالحكومة لتمرير أي قرارات

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن حزب الليكود يمتلك أفضلية، من حيث أنه يملك عددا أكبر من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية الحالية من حزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الأفضلية ستمنح الليكود إمكانية تمرير أي قرارات يريدها، وأنه في أي حكومة مقبلة سواء كانت انتقالية أو غيرها، فإن الليكود سيحافظ على هذه الأفضلية، ولن تنجح معارضة حزب أزرق - أبيض لمنع اتخاذ أي قرارات حاليًا.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الحقيقة هي السبب الرئيس وراء إصرار حزب غانتس للموافقة على اللوائح الداخلية للحكومة، وهي في الواقع الوثيقة الوحيدة التي ترسخ قانونًا بنظام المساواة بين الحزبين داخل الحكومة.

وبسبب منع الليكود المصادقة على تلك اللوائح في الوقت الحالي وتأجيل هذه القضية، تم إلغاء اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم، بسبب عدم الاتفاق على جدول أعمال واضح، حيث كان يسعى الليكود لأن يركز الاجتماع على وضع برنامج المساعدات الاقتصادية لأزمة كورونا فقط.