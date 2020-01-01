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الاحتلال يفتش عددا من المنازل في الخليل

الأحد 09 أغسطس 2020 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من منازل المواطنين في بلدتي السموع وبني نعيم في الخليل، وفتشتها، ونصبت عدة حواجز على مداخل المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية ، بـأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، وفتشتها، عرف من أصحابها: يوسف محمد المحاريق، ومنازل أبنائه. كما داهمت بلدة بني نعيم شرقا، وفتشت عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

من جهة أخرى، نصبت تلك القوات عدة حواجز عسكرية على مداخل مخيم الفوار جنوبا، وبيت عنون شرقا، واخر على مدخل مدينة الخليل الغربي، فرش الهوى، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

#الاحتلال

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