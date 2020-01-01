  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 09 أغسطس 2020 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية


رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث ( الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد، تسجيل 6 وفيات و426 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين،  وارتفاع نسبة التعافي إلى 55%.

كما أبرزت ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا، ونحو 6000 آلاف جريح.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الخارجية: نتابع جريمة اعدام المواطنة السمودي مع الجنائية الدولية

"الأونروا": على المجتمع الدولي إدراج لاجئي فلسطين في لبنان باستجابته الفورية لحالات الطوارئ

 6 وفيات و426 اصابة جديدة بكورونا وارتفاع نسبة التعافي إلى 55%

آلاف يحتجون ضد نتنياهو ويدعونه للاستقالة.. الفساد وكورونا هبطا بشعبيته إلى مستوى قياسي

"الأيام":

كورونا: 6 وفيات ورصد 426 إصابة جديدة والصحة تخشى عواقب الرحلات إلى الداخل

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا ونحو 6000 آلاف جريح

جنين: وفاة مسنة وحفيدتها وإصابة 7 مواطنين جراء حادث سير

ثلاث اصابات في مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

اسرائيل: 11 حالة وفاة و1288 اصابة جديدة بكورونا

غزة: 600 ألف طالب يبدؤون العام الدراسي وسط تدابير احترازية لمواجهة خطر كورونا

"القدس":

تحركات فلسطينية "باليونسكو" ضد اجراءات اسرائيل في الحرم الابراهيمي

رئيس الوزراء اللبناني يقترح إجراء انتخابات مبكرة ويمنح القوى السياسية مهلة لإجراء إصلاحات

3 اصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم والجيش الإسرائيلي يطرد مزارعين من كرومهم بالخليل

6 وفيات و426 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين و4 اصابات جديدة بصفوف جالياتنا

العليا الإسرائيلية ترد استئناف عائلة عليان وتصادق على هدم مبنى مكون من 4 شقق و140 منزلا ومبنى مهددة بالهدم في العيسوية

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

مجلس الدفاع اللبناني يكشف معلومات خطيرة عن شحنة نيترات الامونيوم وانفجار مرفأ بيروت...

غزة قد تنفجر بأي لحظة.."والا" يوضح شكل المواجهة المقبلة بين حماس وإسرائيل!

غزة : "تصعيد تدريجي" ضد الاحتلال؟

فيديو : ملخص أهداف مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

وزارة التنمية: صرف 700 شيكل لنحو 68 ألف أسرة فلسطينية

"قبلة موت" إسرائيلية لمخطّط الضم؟.. دبلوماسي إسرائيليّ رفيع: هذه الطريقة الوحيدة لتنفيذ الضم...

صحيفة أمريكية : ترامب رفض بشدة مقترح العاهل السعودي غزو قطر

الأخبار الرئيسية

صحيفة اسرائيلية : نتنياهو يبحث عن تشكيل حكومة ضيقة واستبعاد "كاحول لفان"

l

فيديو مرعب.. لحظة إصابة زوجة السفير الهولندي بانفجار بيروت

860x484

هكذا قتل الاحتلال داليا سمودي.. حاولت حماية طفليها من الغاز فباغتتها رصاصةٌ بمنزلها

مستشار عون يتوعد بـ" الرد" على إسرائيل إذا ثبُت تورُّطها بانفجار المرفأ

غانتس يتمسك بالميزانية وينفي علاقة إسرائيل بحادثة لبنان ويهدد إيران وحماس