رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث ( الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد، تسجيل 6 وفيات و426 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين، وارتفاع نسبة التعافي إلى 55%.

كما أبرزت ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا، ونحو 6000 آلاف جريح.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الخارجية: نتابع جريمة اعدام المواطنة السمودي مع الجنائية الدولية

"الأونروا": على المجتمع الدولي إدراج لاجئي فلسطين في لبنان باستجابته الفورية لحالات الطوارئ

6 وفيات و426 اصابة جديدة بكورونا وارتفاع نسبة التعافي إلى 55%

آلاف يحتجون ضد نتنياهو ويدعونه للاستقالة.. الفساد وكورونا هبطا بشعبيته إلى مستوى قياسي

"الأيام":

كورونا: 6 وفيات ورصد 426 إصابة جديدة والصحة تخشى عواقب الرحلات إلى الداخل

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا ونحو 6000 آلاف جريح

جنين: وفاة مسنة وحفيدتها وإصابة 7 مواطنين جراء حادث سير

ثلاث اصابات في مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

اسرائيل: 11 حالة وفاة و1288 اصابة جديدة بكورونا

غزة: 600 ألف طالب يبدؤون العام الدراسي وسط تدابير احترازية لمواجهة خطر كورونا

"القدس":

تحركات فلسطينية "باليونسكو" ضد اجراءات اسرائيل في الحرم الابراهيمي

رئيس الوزراء اللبناني يقترح إجراء انتخابات مبكرة ويمنح القوى السياسية مهلة لإجراء إصلاحات

3 اصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم والجيش الإسرائيلي يطرد مزارعين من كرومهم بالخليل

6 وفيات و426 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين و4 اصابات جديدة بصفوف جالياتنا

العليا الإسرائيلية ترد استئناف عائلة عليان وتصادق على هدم مبنى مكون من 4 شقق و140 منزلا ومبنى مهددة بالهدم في العيسوية