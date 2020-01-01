أبرزت الصحف المحلية الثلاث ( الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد، تسجيل 6 وفيات و426 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين، وارتفاع نسبة التعافي إلى 55%.
كما أبرزت ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا، ونحو 6000 آلاف جريح.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
الخارجية: نتابع جريمة اعدام المواطنة السمودي مع الجنائية الدولية
"الأونروا": على المجتمع الدولي إدراج لاجئي فلسطين في لبنان باستجابته الفورية لحالات الطوارئ
6 وفيات و426 اصابة جديدة بكورونا وارتفاع نسبة التعافي إلى 55%
آلاف يحتجون ضد نتنياهو ويدعونه للاستقالة.. الفساد وكورونا هبطا بشعبيته إلى مستوى قياسي
"الأيام":
كورونا: 6 وفيات ورصد 426 إصابة جديدة والصحة تخشى عواقب الرحلات إلى الداخل
ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا ونحو 6000 آلاف جريح
جنين: وفاة مسنة وحفيدتها وإصابة 7 مواطنين جراء حادث سير
ثلاث اصابات في مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
اسرائيل: 11 حالة وفاة و1288 اصابة جديدة بكورونا
غزة: 600 ألف طالب يبدؤون العام الدراسي وسط تدابير احترازية لمواجهة خطر كورونا
"القدس":
تحركات فلسطينية "باليونسكو" ضد اجراءات اسرائيل في الحرم الابراهيمي
رئيس الوزراء اللبناني يقترح إجراء انتخابات مبكرة ويمنح القوى السياسية مهلة لإجراء إصلاحات
3 اصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم والجيش الإسرائيلي يطرد مزارعين من كرومهم بالخليل
6 وفيات و426 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين و4 اصابات جديدة بصفوف جالياتنا
العليا الإسرائيلية ترد استئناف عائلة عليان وتصادق على هدم مبنى مكون من 4 شقق و140 منزلا ومبنى مهددة بالهدم في العيسوية