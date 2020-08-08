خطيبان يلقيان خطبة الجمعة معا في مسجد واحد (فيديو)

بيروت /سما/

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر فيه خطيبان يلقيان خطبة الجمعة معا داخل مسجد واحد.

تداول مقطع لخطيبين يلقيان خطبة الجمعة معا داخل مسجد واحد في #لبنان.. الخلاف نشب بسبب رفض أحدهما عزله وتعيين آخر بديلا له من قبل دائرة الأوقاف#إرم_نيوز pic.twitter.com/N1VjSEug4y — إرم نيوز (@EremNews) August 8, 2020

كما يظهر في الفيديو قيام أحدهما بالبدء في الصلاة بينما الآخر ما يزال يلقي الخطبة وسط استغراب الحاضرين.

وبحسب نشطاء مواقع التواصل وقعت الحادثة في مسجد بلبنان ويعود سبب الخلاف رفض أحدهما عزله وتعيين الآخر بديلا له من قبل المديرية العامة للأوقاف الإسلامية.