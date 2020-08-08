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خطيبان يلقيان خطبة الجمعة معا في مسجد واحد (فيديو)

الأحد 09 أغسطس 2020 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطيبان يلقيان خطبة الجمعة معا في مسجد واحد (فيديو)


بيروت /سما/

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر فيه خطيبان يلقيان خطبة الجمعة معا داخل مسجد واحد.

كما يظهر في الفيديو قيام أحدهما بالبدء في الصلاة بينما الآخر ما يزال يلقي الخطبة وسط استغراب الحاضرين.

وبحسب نشطاء مواقع التواصل وقعت الحادثة في مسجد بلبنان ويعود سبب الخلاف رفض أحدهما عزله وتعيين الآخر بديلا له من قبل المديرية العامة للأوقاف الإسلامية.

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