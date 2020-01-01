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باريس: ماكرون أبلغ ترامب بأن سياسات الضغط الأمريكية يمكن أن يستغلها "حزب الله"

الأحد 09 أغسطس 2020 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس: ماكرون أبلغ ترامب بأن سياسات الضغط الأمريكية يمكن أن يستغلها "حزب الله"


باريس / وكالات /

قال مسؤول بقصر الإليزيه، اليوم السبت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن سياسات الضغط الأمريكية يمكن أن يستغلها "حزب الله".

وأفاد المسؤول بقصر الإليزيه بأن ماكرون أكد لنظيره الأمريكي أن العقوبات الأمريكية التي تستهدف "حزب الله" تكون نتيجتها في صالح أولئك الذين تستهدف إضعافهم.

وأضاف المسؤول أن فرنسا تعتقد بوجود أدلة كافية لافتراض أن انفجار بيروت كان حادثا.

وبخصوص مؤتمر المانحين الخاص بلبنان، صرح المسؤول في القصر بأن المؤتمر سيجمع أموالا لإعادة بناء بيروت وتقديم مساعدات غذائية وبناء المدارس والمستشفيات وتوفير التجهيزات الطبية.

وأشار إلى أن ماكرون أبلغ ترامب في اتصال هاتفي يوم الجمعة، بأن على الولايات المتحدة أن "تستثمر مجددا" في لبنان كي تساعد في إعادة بنائه.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت بارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وقالت الوزارة إن الاتصالات الواردة إلى الرقم الساخن لديها، كشفت أن العدد المتبقي للمفقودين يبلغ 21 شخصا.

يذكر أن انفجارا عنيفا هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار

المصدر: وكالات

#ترامب #ماكرون #حزب الله

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