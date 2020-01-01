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واشنطن : ترامب يشتم المانح الأكبر لحملته الانتخابية

الأحد 09 أغسطس 2020 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : ترامب يشتم المانح الأكبر لحملته الانتخابية


واشنطن / وكالات /

يشعر كبار الجمهوريين الأمريكيين بالقلق من العواقب المالية المحدقة بالرئيس ترامب بعد أن شتم الملياردير شيلدون أديلسون، أكبر مانحي حملته الانتخابية، حسبما أوردت صحيفة Politico.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، يوم السبت، أن أديلسون (87 عاما) اتصل بترامب عبر الهاتف لبحث موضوع دعم الاقتصاد الوطني في ظروف جائحة كورونا، لكن ترامب شتمه وأخذ يوبخه بأشد العبارات على "قلة" المبالغ التي يصرفها أديلسون لإعادة انتخاب ترامب رئيسا في الانتخابات المقبلة.

وذكرت Politico أن أديلسون فضل عدم الدخول في مشادة كلامية مع صاحب البيت الأبيض.

ووفقا للصحيفة فيستطيع أديلسون، الذي يعد أحد كبار المستثمرين الدوليين في الكازينوهات، ويقدر ثراءه بأكثر من 30 مليار دولار، أن يتبرع للجمهوريين بمبلغ يزيد عن 100 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

#ترامب #شيلدون #انتخابات

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