فيديو مرعب.. لحظة إصابة زوجة السفير الهولندي بانفجار بيروت

وكالات

وثقت كاميرات المراقبة لحظة "عنيفة جداً" لإصابة زوجة السفير الهولندي بانفجار بيروت والتي أُعلن عن وفاتها متأثرةً بجروحها أمس السبت .

ويُظهر الفيديو كيف قذفت قوة الانفجار الهائل زوجة السفير من الغرفة التي كانت تتواجد فيها واصطدمت في "درابزين" خارج الغرفة بشكل عنيف.

ووفقا لمصادر ذات صلة فإن هيدفيغ فالتمانز-موليير، البالغة من العمر 55 عاما، تعمل في مكتب وزارة الخارجية الهولندي، مع زوجها السفير، يان فالتمانز.

وتسبب الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي في إلحاق أضرار جسيمة بالسفارة الهولندية، وإصابة 4 أشخاص آخرين على صلة بالسفارة.

وارتفع عدد ضحايا الانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، إلى 158 قتيلا، بينما تجاوز عدد المصابين 6000، في حين لا يزال 21 شخصا في عداد المفقودين، حسبما نقلت “رويترز”.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، السبت إلى حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان، والتي تفاقمت بعد حادثة الانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت.

وعمّت مواجهات غاضبة وسط بيروت، السبت، اصيب فيها العشرات وقتل شرطي لبناني.