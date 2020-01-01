مستشار عون يتوعد بـ" الرد" على إسرائيل إذا ثبُت تورُّطها بانفجار بيروت

وكالات

توعد مستشار الرئيس ميشال عون للشؤون الروسية أمل أبو زيد، أنه "إذا ثبت وجود اعتداء إسرائيلي وتورط الكيان المحتل في انفجار مرفأ بيروت، فإن المقاومة سترد عليه".

وقال أبو زيد، في حوار مع وكالة "مهر" الإيرانية، ردا علی سؤال حول موقف إسرائيل حيال انفجار مرفأ بيروت، بأنه "من الطبيعي أن تقوم إسرائيل بتوجيه الاتهامات لحزب الله، متهمة إياه بالتسبب غير المباشر في هذا الانفجار الهائل الذي حدث، كما غيرها من الدول التي تعتبر حزب الله مسؤولا بسبب العدائية السياسية من الأوضاع في المنطقة".

وفي شأن ردود أفعال الشعب اللبناني تجاه الأزمة التي حلت بالبلاد، أكد علی أن "هول الفاجعة أظهر التضامن الوطني اللبناني الذي تجلّى بموجة التضامن الطبية والشعبية والرئاسية والحكومية جراء هذا المصاب الجلل وقد برهن الشعب وقوفه صفاً واحداً في مواجهة المصيبة انطلاقا من الشعور الإنساني والوطني".



وردا علی سؤال حول أسباب الارتباك الإسرائيلي حيال الانفجار وقيام تل أبيب بنفي مسئوليتها فور حدوث الانفجار، شدد علی أن "ردّ فعل إسرائيل على حادث التفجير، بين الحديث عن استهداف العنبر بصاروخ كما أشارت بعض المواقع الإخبارية الإسرائيلية، أو نفي الحكومة الإسرائيلة أي تورط بهذا الحادث.