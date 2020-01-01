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الحريري ينفي تصريحات منسوبة إليه حول "فساد" شحنة المساعدات المصرية

الأحد 09 أغسطس 2020 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحريري ينفي تصريحات منسوبة إليه حول "فساد" شحنة المساعدات المصرية


بيروت /سما/

نفى رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، تصريحات نسبت إليه تتحدث عن انتهاء صلاحية مساعدات قدمتها مصر للبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت الذي راح ضحيته أكثر من 158 قتيلا.

وقال المكتب الإعلامي التابع للحريري على صفحته في "تويتر" يوم السبت: "أحد المواقع الإلكترونية المشبوهة، تعمد لنشر أخبار كاذبة تتعلق بالرئيس سعد الحريري، وآخرها فبركة كلام عن المساعدات المقدمة من جمهورية مصر".

ونفى المكتب الإعلامي جملة وتفصيلا هذه الأخبار المفبركة، وأفاد بأنه يضعها في خانة الحملات المشبوهة التي تهدف للإساءة لعلاقات الرئيس الحريري العربية والدولية.

وجدد المكتب "شكر الرئيس الحريري وتيار المستقبل للدعم الذي تقدمه القيادة المصرية للبنان، الذي لم تتأخر عن مؤازرتها في أصعب الظروف، شأن سائر الدول العربية ودول الخليج العربي، خصوصا التي هبت لمساعدة لبنان ونصرة بيروت في نكبتها".

وكانت مواقع إلكترونية قد نقلت على لسان رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، تصريحات مزعومة، تقول إن المساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها مصر للبنان منتهية الصلاحية، وهو ما استدعى المكتب الإعلامي التابع للحريري نفي هذه المزاعم.

#الحريري #مصير #لبنان #مساعدات #مرفا بيروت

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