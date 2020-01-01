  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تحت رعاية الامم المتحدة ..انطلاق مؤتمر المساعدات الدولية للبنان

الأحد 09 أغسطس 2020 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحت رعاية الامم المتحدة ..انطلاق مؤتمر المساعدات الدولية للبنان


بيروت /سما/

 يعقد اليوم مؤتمر دولي عبر الفيديو كونفرنس حول المساعدات الطارئة للبنان بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، لتلبية الاحتياجات الفورية بعد انفجار ميناء بيروت الأسبوع الماضي.

وتشمل المرحلة الأولى المساعدة في إخلاء الجرحى والأنقاض ، وتقديم المساعدة الطبية ، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه ، والمستشفيات والمدارس ، والمساعدة في الغذاء.

وستكون المرحلة الثانية من المؤتمر سياسية ، حيث دعت الحكومة اللبنانية إلى إصلاحات تسمح للبلاد بالحصول على مساعدات طويلة الأمد.
ومن بين المشاركين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، والملك الأردني عبد الله ، والزعماء الروس والصينيون ، ورئيس الاتحاد الأوروبي ، وإسرائيل ليست من بين المشاركين ، وقال مصدر رئاسي فرنسي رفيع لصحيفة معارف العبرية إن إسرائيل قدمت مساعدات عبر الولايات المتحدة، لكن الاقتراح ينتظر ردا من الحكومة اللبنانية. وفي إشارة إلى معارضة الرئيس العماد ميشال عون لإجراء تحقيق دولي ، قال المصدر الفرنسي إنه من الواضح أن الكارثة نجمت عن حادث ، وأنه لا صحة للحجج بأن طائرة إسرائيلية هي المسؤولة عن الانفجار المميت.

وبخصوص إيران، فقد أفادت المصادر أن طهران "لم تبد نية للمشاركة". أما بالنسبة لرغبة إسرائيل، فقد قالت مصادر الإليزيه إن الأخيرة "تواصلت مع الأمم المتحدة، لكن يتعين أخذ الحساسية اللبنانية بعين الاعتبار".

#بيروت #مؤتمر مانحين #لبنان #ايران #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

مجلس الدفاع اللبناني يكشف معلومات خطيرة عن شحنة نيترات الامونيوم وانفجار مرفأ بيروت...

غزة : "تصعيد تدريجي" ضد الاحتلال؟

فيديو : ملخص أهداف مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

وزارة التنمية: صرف 700 شيكل لنحو 68 ألف أسرة فلسطينية

صحيفة: فصائل غزة تبلغ الوسطاء بان لا هدوء مع الاحتلال بسبب استمرار الحصار

صحيفة أمريكية : ترامب رفض بشدة مقترح العاهل السعودي غزو قطر

مسؤول لبناني يتوعد بـ"الرد المسلح" على إسرائيل إذا ثبت تورطها

الأخبار الرئيسية

860x484

هكذا قتل الاحتلال داليا سمودي.. حاولت حماية طفليها من الغاز فباغتتها رصاصةٌ بمنزلها

مستشار عون يتوعد بـ" الرد" على إسرائيل إذا ثبُت تورُّطها بانفجار المرفأ

غانتس يتمسك بالميزانية وينفي علاقة إسرائيل بحادثة لبنان ويهدد إيران وحماس

"قبلة موت" إسرائيلية لمخطّط الضم؟.. دبلوماسي إسرائيليّ رفيع: هذه الطريقة الوحيدة لتنفيذ الضم...

غزة ساحة مفاجئة وقد تنفجر بأي لحظة.."والا" يوضح شكل المواجهة المقبلة بين حماس وإسرائيل!