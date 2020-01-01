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وفاة سيدة وحفيدتها و8 إصابات بحادث سير غرب جنين

الأحد 09 أغسطس 2020 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة سيدة وحفيدتها و8 إصابات بحادث سير غرب جنين


رام الله / سما /

اعلنت مصادر طبية في مستشفى الرازي بمدينة جنين ، الليلة ، عن وفاة الطفلة سهى هيثم خطيب (12 عاماً ) من بلدة يعبد، متاثرة بالجراح التي أصيبت بها خلال حادث السير الذي وقع على شارع جنين – حيفا بالقرب من مفرق بلدة زبوبا غربي مدينة جنين ليرتفع عدد الضحايا لاثنين ، حيث توفي فور وقوع الحادث جدتها الخمسينية جميلة الخطيب .

وأوضح مدير مستشفى الرازي الدكتور فواز حماد ان الطفلة وصلت في حالة صعبة جداً ، وادخلت لغرفة العناية المكثفة حيث بذل الاطباء والطواقم الطبية جهود حثيثة لانقاذ حياتها لكنها توفيت بسبب إصابتها البالغة .

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، بأن الحادث نتج عنه إصابات في المكان ، و تحركت سيارات الإسعاف وقوة من مركز شرطة اليامون وخبراء الحوادث للمكان، وتبين بانه بين مركبتين نتج عنه وفاة مواطنة وإصابة 8 أشخاص آخرين نقلوا على أثرها إلى مستشفيات مدينة جنين لتلقي العلاج .

واكد ارزيقات ، بان الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية أصولا وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث وابلغت النيابة العامة .

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