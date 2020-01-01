  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إلغاء جلسة الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم بسبب خلافات

الأحد 09 أغسطس 2020 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إلغاء جلسة الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم بسبب خلافات


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت مصادر إسرائيلية، مساء السبت، أنه لن يتم عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة، صباح الأحد، بسبب خلافات بين الليكود، وأزرق - أبيض.

وتبادل كل من حزب الليكود، وأزرق - أبيض، الاتهامات، بشأن المسؤولية عن الخلافات الجارية.

وقال مسؤول في الليكود، إن أزرق - أبيض، رفض التوافق على جدول أعمال للحكومة يتعلق بطرح قضية المساعدات المالية بشأن أزمة كورونا على التصويت.

فيما قال مسؤول في حزب أزرق - أبيض، إن الاجتماع لن يعقد بسبب إصرار الليكود على عدم الالتزام باتفاق الائتلاف بالمصادقة على الأنظمة الحكومية، وإن أي اتهام آخر فهي مجرد أكاذيب.

واعتبر أن التصويت على ما يتعلق بالمساعدات الخاصة بالكورونا يمكن أن تتم بوقت لاحق وعبر الهاتف.

وسبق ذلك أن قال مسؤول كبير في حزب الليكود، إن وزراء حزب أزرق - أبيض الذي يتزعمه بيني غانتس، رفضوا جدول أعمال الجلسة، ورغم ذلك لم يتلقى أعضاء الحكومة بلاغًا حتى الآن بعدم الانعقاد.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الخلافات تلقي بظلالها على مستقبل الحكومة، والاتصالات مجمدة بين الطرفين، كما أنه لم يتم تحديد أي اجتماع بين بيني غانتس وبنيامين نتنياهو.

وبحسب مصادر من حزب غانتس، فإن وزرائه مصممون على طرح أنظمة الحكومة للمصادقة عليها، بعد أن أدركوا أن وجهة نتنياهو نحو الانتخابات.

وبدأت الخلافات بالأساس حول المدة الزمنية للميزانية العامة، حيث يطلب نتنياهو إقرارها لما تبقى من العام الجاري، فيما يصر غانتس على إقرارها لمدة عام ونصف وفق الاتفاق الائتلافي.

وقال الوزير الليكودي تساحي هنيغبي إن هناك متسعًا من الوقت لايجاد حل للخلاف السياسي، معربًا عن أمله في تجنب خوض الانتخابات.

الأكثر قراءة اليوم

مجلس الدفاع اللبناني يكشف معلومات خطيرة عن شحنة نيترات الامونيوم وانفجار مرفأ بيروت...

غزة : "تصعيد تدريجي" ضد الاحتلال؟

فيديو : ملخص أهداف مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

وزارة التنمية: صرف 700 شيكل لنحو 68 ألف أسرة فلسطينية

صحيفة: فصائل غزة تبلغ الوسطاء بان لا هدوء مع الاحتلال بسبب استمرار الحصار

صحيفة أمريكية : ترامب رفض بشدة مقترح العاهل السعودي غزو قطر

مسؤول لبناني يتوعد بـ"الرد المسلح" على إسرائيل إذا ثبت تورطها

الأخبار الرئيسية

860x484

هكذا قتل الاحتلال داليا سمودي.. حاولت حماية طفليها من الغاز فباغتتها رصاصةٌ بمنزلها

غانتس يتمسك بالميزانية وينفي علاقة إسرائيل بحادثة لبنان ويهدد إيران وحماس

"قبلة موت" إسرائيلية لمخطّط الضم؟.. دبلوماسي إسرائيليّ رفيع: هذه الطريقة الوحيدة لتنفيذ الضم...

غزة ساحة مفاجئة وقد تنفجر بأي لحظة.."والا" يوضح شكل المواجهة المقبلة بين حماس وإسرائيل!

مجلس الدفاع اللبناني يكشف معلومات خطيرة عن شحنة نيترات الامونيوم وانفجار مرفأ بيروت...