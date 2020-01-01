إلغاء جلسة الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم بسبب خلافات

القدس المحتلة / سما /

أعلنت مصادر إسرائيلية، مساء السبت، أنه لن يتم عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة، صباح الأحد، بسبب خلافات بين الليكود، وأزرق - أبيض.

وتبادل كل من حزب الليكود، وأزرق - أبيض، الاتهامات، بشأن المسؤولية عن الخلافات الجارية.

وقال مسؤول في الليكود، إن أزرق - أبيض، رفض التوافق على جدول أعمال للحكومة يتعلق بطرح قضية المساعدات المالية بشأن أزمة كورونا على التصويت.

فيما قال مسؤول في حزب أزرق - أبيض، إن الاجتماع لن يعقد بسبب إصرار الليكود على عدم الالتزام باتفاق الائتلاف بالمصادقة على الأنظمة الحكومية، وإن أي اتهام آخر فهي مجرد أكاذيب.

واعتبر أن التصويت على ما يتعلق بالمساعدات الخاصة بالكورونا يمكن أن تتم بوقت لاحق وعبر الهاتف.

وسبق ذلك أن قال مسؤول كبير في حزب الليكود، إن وزراء حزب أزرق - أبيض الذي يتزعمه بيني غانتس، رفضوا جدول أعمال الجلسة، ورغم ذلك لم يتلقى أعضاء الحكومة بلاغًا حتى الآن بعدم الانعقاد.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الخلافات تلقي بظلالها على مستقبل الحكومة، والاتصالات مجمدة بين الطرفين، كما أنه لم يتم تحديد أي اجتماع بين بيني غانتس وبنيامين نتنياهو.

وبحسب مصادر من حزب غانتس، فإن وزرائه مصممون على طرح أنظمة الحكومة للمصادقة عليها، بعد أن أدركوا أن وجهة نتنياهو نحو الانتخابات.

وبدأت الخلافات بالأساس حول المدة الزمنية للميزانية العامة، حيث يطلب نتنياهو إقرارها لما تبقى من العام الجاري، فيما يصر غانتس على إقرارها لمدة عام ونصف وفق الاتفاق الائتلافي.

وقال الوزير الليكودي تساحي هنيغبي إن هناك متسعًا من الوقت لايجاد حل للخلاف السياسي، معربًا عن أمله في تجنب خوض الانتخابات.