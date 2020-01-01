عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو وحكومته

القدس المحتلة / سما /

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت، للمطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو من رئاسة الوزراء، واحتجاجًا على سياساته وسياسات حكومته في التعامل مع أزمة كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإنه للأسبوع السابع على التوالي، تواصلت التظاهرات في القدس وتل أبيب ومناطق أخرى من المدن الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن 15 ألف متظاهر تمركزوا في ساحة باريس وشارع بلفور قرب منزل نتنياهو في القدس.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية الشوارع المحيطة بالمكان والمؤدية لمنزل نتنياهو، ورفعوا رسومات وصور ودمى تحمل صور تهاجم نتنياهو، وتصفه بـ "الفاسد"، فيما تظاهر المئات أمام منزل نتنياهو الشخصي في قيسارية.

وأكدت حركة الرايات السوداء التي قادت التظاهرات في منطقة منزل نتنياهو بالقدس، أن التظاهرات ستتواصل، معتبرةً إياها بأنها "حرب على الفساد"، مطالبة بتسريع محاكمة نتنياهو وإقالته من منصبه.

وشارك أعضاء من المعارضة الإسرائيلية للأسبوع الثاني في المسيرات، من أبرزهم موشيه يعلون، الذي ظهر بالقرب من مسجم لغواصة، التي طلب يعلون مؤخرًا التحقيق في قضايا فساد ضد نتنياهو تتعلق بقضية الغواصات.