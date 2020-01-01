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مصرع مواطنة وإصابة 8 أشخاص آخرين إثر حادث سير في جنين

السبت 08 أغسطس 2020 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطنة وإصابة 8 أشخاص آخرين إثر حادث سير في جنين


جنين /سما/

 لقيت مواطنة من سكان بلدة يعبد مصرعها، مساء اليوم السبت، وأصيب 8 أشخاص آخرين إثر حادث سير في جنين.

وأفاد الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن حادث سير وقع على شارع جنين – حيفا قرب مفترق بلدة زبوبا غربي مدينة جنين، نتج عنه إصابات في المكان، وتحركت سيارات الإسعاف وقوة من مركز شرطة اليامون وخبراء الحوادث للمكان وتبين بأنه بين مركبتين، أدى إلى وفاة مواطنة وإصابة 8 أشخاص آخرين نقلوا إلى مستشفيات مدينة جنين لتلقي العلاج.

وأكد ارزيقات أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية أصولا وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث وابلغت النيابة العامة.

#حادث سير #جنين

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