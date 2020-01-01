  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

جراء العقوبات الأمريكية.. "هواوي" تتخذ قرارا صعبا سيتسبب لها بخسائر ضخمة

السبت 08 أغسطس 2020 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
جراء العقوبات الأمريكية.. "هواوي" تتخذ قرارا صعبا سيتسبب لها بخسائر ضخمة


بكين /سما/ أ ف ب

أعلنت مجموعة "هواوي" العملاقة للاتصالات أنها ستتوقف عن إنتاج شرائح الهواتف الذكية الأكثر تطورا في سبتمبر، على خلفية العقوبات الأمريكية، وهو أمر سيتسبب لها بـ"خسارة ضخمة".

وتحولت "هواوي" أكبر منتج في العالم لمعدات شبكات الاتصالات، إلى محور خلاف جيوسياسي بين بكين وواشنطن التي ترى أن الشركة تشكل تهديدا كبيرا للأمن الإلكتروني.

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ"هواوي" يو شينغدونغ، خلال منتدى بشأن صناعة التكنولوجيا عقد يوم الجمعة، أن شركته ستتوقف في 15 سبتمبر عن إنتاج شرائح متطورة من طراز "كيرين 9000" جراء العقوبات الأمريكية.

وأضاف يو "هواتف هواوي النقالة لا تحظى بإمدادات من الشرائح وهو ما يخفض حجم شحناتنا هذا العام إلى ما دون 240 مليون وحدة (تم شحنها العام الماضي)".

وصرح الرئيس التنفيذي لـ"هواوي": "هذه خسارة ضخمة بالنسبة إلينا".

وحظرت واشنطن "هواوي" من الوصول إلى المكونات والتكنولوجيا الأمريكية بما في ذلك خدمة غوغل للموسيقى وغيرها من خدمات الهواتف الذكية العام الماضي.

وتم تشديد هذه القيود في مايو عندما منع البيت الأبيض الباعة حول العالم من استخدام التكنولوجيا الأمريكية لإنتاج مكونات لمعدات "هواوي".

وتوقفت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات والتي كانت تصنع شرائح "كيرين 9000" باستخدام معدات أمريكية عن الاستجابة لطلبات "هواوي" منذ مايو، خشية انعكاسات ذلك، ولا تملك هواوي القدرة على تصنيع الشرائح التي كانت تستخدمها في هواتفها الذكية المتطورة.

كما شنت واشنطن حملة دبلوماسية لعزل الشركة الصينية التي برزت كمجموعة رائدة في السباق العالمي للتأسيس لإطلاق الجيل الخامس من الإنترنت فائقة السرعة "5G"، وقد استجابت الحكومة البريطانية للضغوط الأمريكية المتزايدة وتعهدت في وقت سابق هذا الشهر بإزالة "هواوي" من شبكتها لتطوير "5G" بحلول 2027، رغم تحذيرات بكين من أنها سترد على الخطوة.

كما اتخذت اليابان وأستراليا كذلك خطوات لتقييد مشاركة الشركة الصينية في عملياتهما لإطلاق "5G"، بينما ابتعدت جهات مشغلة للاتصالات في أوروبا على غرار "تيلينور" النرويجية و"تيليا" السويدية عن "هواوي" كمورد.

#هواوي #عقوبات امريكية

الأكثر قراءة اليوم

غزة : "تصعيد تدريجي" ضد الاحتلال؟

مجلس الدفاع اللبناني يكشف معلومات خطيرة عن شحنة نيترات الامونيوم وانفجار مرفأ بيروت...

من اصول لبنانية الملياردير كارلوس سليم يتعهد بإعادة بناء مرفأ بيروت

وزارة التنمية: صرف 700 شيكل لنحو 68 ألف أسرة فلسطينية

صحيفة: فصائل غزة تبلغ الوسطاء بان لا هدوء مع الاحتلال بسبب استمرار الحصار

صحيفة أمريكية : ترامب رفض بشدة مقترح العاهل السعودي غزو قطر

مسؤول لبناني يتوعد بـ"الرد المسلح" على إسرائيل إذا ثبت تورطها

الأخبار الرئيسية

غانتس يتمسك بالميزانية وينفي علاقة إسرائيل بحادثة لبنان ويهدد إيران وحماس

"قبلة موت" إسرائيلية لمخطّط الضم؟.. دبلوماسي إسرائيليّ رفيع: هذه الطريقة الوحيدة لتنفيذ الضم...

غزة ساحة مفاجئة وقد تنفجر بأي لحظة.."والا" يوضح شكل المواجهة المقبلة بين حماس وإسرائيل!

مجلس الدفاع اللبناني يكشف معلومات خطيرة عن شحنة نيترات الامونيوم وانفجار مرفأ بيروت...

قناة اسرائيلية: نتنياهو لا ينوي إخلاء مقعده لغانتس ويسعى لانتخابات جديدة نهاية العام