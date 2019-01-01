وكالات / سما /

عادت عجلة مسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2019-2020 للدوران من جديد أمس الجمعة، بعد توقف دام نحو 5 أشهر وتحديداً منذ شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 فى مختلف أنحاء العالم.

وانتهت مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتصبح الفرص متساوية للفريقين من أجل التأهل للدور ربع النهائى.

ويسعى برشلونة إلى تعويض خسارة الدوري الإسباني بعدما فشل في التتويج بلقب المسابقة الذي توج به ريال مدريد، وتحقيق الفوز على نابولي ولا بديل عن ذلك ليرضي به عشاقه وجمهوره المتعطش إلى البطولات والذي لا يقبل بأن يخرج هذا الموسم خالي الوفاض.

برشلونة غاب منذ 4 سنوات عن الألقاب الأوروبية وخصوصًا اللقب المفضل دوري الأبطال، ويأمل برشلونة بقيادة كيكى سيتين في حصد اللقب الأوروبى بعد الإخفاق في تحقيق أي لقب هذا الموسم ويريد التعويض والعودة إلى اعتلاء منصات التتويج.

بث مباشر : مباراة برشلونة ونابولي في دوري الابطال

في المقابل يدخل نابولي المباراة وهو يعلم صعوبة اللقاء على ملعب الكامب نو الذي لم يخسر برشلونة على أرضه في هذه المسابقة منذ خسارته من بايرن ميونخ في بثلاثية دون رد عام 2013.

ويحاول نابولي أن يتخطى هذه اللعنة ويحاول كسر هذا الرقم بتحقيق الفوز على البرشا في ميدانه أو الخروج بنتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى دور ربع النهائي، ولكن يحتاج التركيز والقوة في هذه المباراة من أجل العبور إلى الدور المقبل، لأنه بحاجه إلى التعادل بأكثر من هدف أو الفوز بأي نتيجة لكي يتأهل