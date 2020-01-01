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الاردن: 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا منها 4 محلية

السبت 08 أغسطس 2020 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا منها 4 محلية


عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم السبت، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن منها 4 محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 1246.

وتوزعت الإصابات بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو التالي: حالتان محليّتان مخالطتان لأحد المصابين في محافظة إربد، تمّ الإعلان عنهما مساء أمس، وحالة أخرى في محافظة إربد لمواطنة ستينيّة يتمّ الاستقصاء عن سبب إصابتها، وحالة من محافظة المفرق لمواطن يعمل في مركز حدود جابر، يتمّ الاستقصاء عن سبب إصابته، وحالتان بين القادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر (من السعوديّة والإمارات)، وثلاث حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

وأكد الموجز أنه لم يتم تسجيل أي حالة شفاء من فيروس كورونا، لافتا إلى إجراء (5827) فحوصات مخبريّة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (640548) فحصا.

وأوضح أنه في ظلّ تسجيل حالات إصابة محليّة، سيتمّ الأسبوع الحالي الإعلان عن موعد تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

#الاردن #فيروس كورونا

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