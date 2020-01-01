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ترجيحات بعدم عقد جلسة الحكومة الإسرائيلية غدًا بسبب خلافات

السبت 08 أغسطس 2020 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترجيحات بعدم عقد جلسة الحكومة الإسرائيلية غدًا بسبب خلافات


القدس المحتلة /سما/

 رجحت مصادر سياسية إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن لا يتم عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة في تل أبيب، يوم غد الأحد، بسبب خلافات بين الليكود، وأزرق - أبيض.

وقال مسؤول كبير في حزب الليكود، إن وزراء حزب أزرق - أبيض الذي يتزعمه بيني غانتس، رفضوا جدول أعمال الجلسة، ورغم ذلك لم يتلقى أعضاء الحكومة بلاغًا حتى الآن بعدم الانعقاد.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الخلافات تلقي بظلالها على مستقبل الحكومة، والاتصالات مجمدة بين الطرفين، كما أنه لم يتم تحديد أي اجتماع بين بيني غانتس وبنيامين نتنياهو.

وبحسب مصادر من حزب غانتس، فإن وزرائه مصممون على طرح أنظمة الحكومة للمصادقة عليها، بعد أن أدركوا أن وجهة نتنياهو نحو الانتخابات.

وبدأت الخلافات بالأساس حول المدة الزمنية للميزانية العامة، حيث يطلب نتنياهو إقرارها لما تبقى من العام الجاري، فيما يصر غانتس على إقرارها لمدة عام ونصف وفق الاتفاق الائتلافي.

#اسرائيل #الليكود #حزب ازرق ابيض #الحكومة الاسرائيلية

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