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الخارجية: 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا يرفع اجمالي الاصابات لـ 4095

السبت 08 أغسطس 2020 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا يرفع اجمالي الاصابات لـ 4095


رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، اليوم السبت، ما يرفع حصيلة الاصابات بصفوف جالياتنا إلى و4095، و208 حالات وفاة، و1711 حالة تعاف.

وأوضحت الخارجية في تقريرها، أن الاصابات الجديدة المسجلة هي: 3 في الولايات المتحدة الأميركية، وواحدة في السودان.

وأفادت سفارتنا لدى السودان، بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، لأحد طلبة الطب. وأكد السفير أنه تواصل مع المصاب، وأبدى استعداد السفارة لنقله الى الخرطوم اذا تطلبت حالته الصحية ذلك، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، تسجل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في دالاس و ميتشيغن، ليرتفع عدد الاصابات هناك الى 2236،  فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الثاني عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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