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الخارجية: نتابع جريمة اعدام المواطنة السمودي مع الجنائية الدولية

السبت 08 أغسطس 2020 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: نتابع جريمة اعدام المواطنة السمودي مع الجنائية الدولية


رام الله /سما/

قالت وزاره الخارجية والمغتربين إنها تتابع جريمة اعدام المواطنة داليا السمودي، على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي، مع محكمة الجنايات الدولية.

وأشارت في بيان صادر عنها اليوم السبت، الى أنها تقوم بإعداد التحضيرات اللازمة لرفع ملف هذه الجريمة وتفاصيلها الى الجنائية الدولية، مطالبة المحكمة بسرعة اعلان قرارها بشأن انطباق صلاحياتها على أرض دولة فلسطين، وفتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال ومحاسبة عناصره ومسؤوليه.

وقالت إن المجتمع الدولي مطالب بالخروج عن صمته والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وأدانت وزاره الخارجية، في بيانها، بأشد العبارات جريمة الاعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنة داليا سمودي (24 عاما) في جنين، أمس، وهي داخل منزلها تحاول حماية اطفالها من همجية الاحتلال، في جريمة جديدة يندى لها جبين الانسانية، وتضاف الى سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق ابناء شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة النكراء والبشعة، واعتبرت أن الاحتلال يتمادى في ارتكاب مثل هذه الجرائم تحت مظلة الدعم الأمريكي الكامل للاحتلال ومشاريعه والحماية التي توفرها ادارة ترمب لقادة ومسؤولي الاحتلال.

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