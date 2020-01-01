تلفزيونا فلسطين وروسيا يبثان مواد فنية من البلدين

بثّ تلفزيون فلسطين مباشر، بالتعاون مع وزارة الثقافة، عرضاً فنياً لفرقة الأغاني والرقص الحكومية لجمهورية تترستان، أمس السبت، في إطار التعاون والتبادل الثقافي بين وزارة الثقافة الفلسطينية والروسية.
وأكدت وزارة الثقافة الفلسطينية أن التلفزيون الرسمي الروسي بث مواد ثقافية من فلسطين تتمثل بعرضٍ فنيٍ لفرقة وشاح للرقص الشعبي بعنوان (خيل)، الذي يجسد واقع الحياة في فلسطين، وفيديو قصير يجسد واقع الحياة الثقافية والدينية والمناطق الأثرية والترفيهية في فلسطين.
وقالت الوزارة إن هذا التعاون يأتي في سياق تبادل العروض الثقافية الفنية المشتركة افتراضياً، والتعرف على ثقافة البلدين، خاصة في ظل انتشار فايروس كورونا في العالم الذي حال دون عقد الأسابيع الثقافية الفلسطينية الروسية هذا العام، والتعرف على الفنون الروسية بكافة أشكالها، والفنون الفلسطينية بألوانها.
وشددت الوزارة على أهمية الأسابيع الثقافية التي تخلق جسراً من التواصل والتبادل الثقافي والحضاري، وتوطيد العلاقات الروسية الفلسطينية التي تطورت بعد توقيع عدة اتفاقيات بين وزارتي الثقافة في البلدين، إضافةً إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية في مجالات ثقافية وفنية متنوعة.
يذكر أن دولة فلسطين هي الدولة الوحيدة من بين الدول العربية التي شاركت في برنامج التبادل الثقافي لعام 2020، ومن دول العالم الصين والهند.