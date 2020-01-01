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تلفزيونا فلسطين وروسيا يبثان مواد فنية من البلدين

السبت 08 أغسطس 2020 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تلفزيونا فلسطين وروسيا يبثان مواد فنية من البلدين


رام الله /سما/

 بثّ تلفزيون فلسطين مباشر، بالتعاون مع وزارة الثقافة، عرضاً فنياً لفرقة الأغاني والرقص الحكومية لجمهورية تترستان، أمس السبت، في إطار التعاون والتبادل الثقافي بين وزارة الثقافة الفلسطينية والروسية.

وأكدت وزارة الثقافة الفلسطينية أن التلفزيون الرسمي الروسي بث مواد ثقافية من فلسطين تتمثل بعرضٍ فنيٍ لفرقة وشاح للرقص الشعبي بعنوان (خيل)، الذي يجسد واقع الحياة في فلسطين، وفيديو قصير يجسد واقع الحياة الثقافية والدينية والمناطق الأثرية والترفيهية في فلسطين.

وقالت الوزارة إن هذا التعاون يأتي في سياق تبادل العروض الثقافية الفنية المشتركة افتراضياً، والتعرف على ثقافة البلدين، خاصة في ظل انتشار فايروس كورونا في العالم الذي حال دون عقد الأسابيع الثقافية الفلسطينية الروسية هذا العام، والتعرف على الفنون الروسية بكافة أشكالها، والفنون الفلسطينية بألوانها.

وشددت الوزارة على أهمية الأسابيع الثقافية التي تخلق جسراً من التواصل والتبادل الثقافي والحضاري، وتوطيد العلاقات الروسية الفلسطينية التي تطورت بعد توقيع عدة اتفاقيات بين وزارتي الثقافة في البلدين، إضافةً إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية في مجالات ثقافية وفنية متنوعة.

يذكر أن دولة فلسطين هي الدولة الوحيدة من بين الدول العربية التي شاركت في برنامج التبادل الثقافي لعام 2020، ومن دول العالم الصين والهند.

#تلفزيون فلسطين #تبادل ثقافي #روسيا #فلسطين

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