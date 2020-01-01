انفجار بيروت.. الأونروا: على المجتمع الدولي ادراج لاجئي فلسطين باستجابته الفورية لحالات الطوارئ

بيروت /سما/

قال مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، إنه "يجب على مجتمع المعونة الدولية أن يدرج لاجئي فلسطين في استجابته الفورية لحالات الطوارئ".

وأضاف كوردوني في بيان صحفي، "يحتاج كل شخص في لبنان إلى الدعم في أعقاب انفجار بيروت، بمن في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، الذين يحتاجون بشكل خاص إلى شريان للحياة".

وتابع: من هنا تأتي الحاجة إلى ضمان استمرار تلقي اللاجئين الفلسطينيين للمساعدات النقدية التي هم في أمس الحاجة إليها حتى يتمكنوا من شراء الطعام ومن البقاء آمنين.

وقال: إن كل دولار تتلقاه الأونروا في لبنان سيخصص لدعم عائلات لاجئي فلسطين، ستحتاج الأونروا أيضا إلى الدعم المالي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش للاجئي فلسطين".

وكانت الأونروا قد عملت على توفير مستودعاتها الطبية واللوجستية، وهي لا تزال على أهبة الاستعداد للمساهمة في الجهود الإنسانية الأممية الشاملة في البلاد.

واعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن تضامنها مع الشعب اللبناني بعد الانفجار المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت.

وكان انفجار وقع الثلاثاء المنصرم في احد مستودعات مرفأ بیروت، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وآلاف المصابین واضرار مادیة فادحة في المنازل والمركبات والبنى التحتیة.