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ابو حسنة: احتياطات وقائية شديدة ومكثفة اتبعتها الاونروا مع بداية العام الدراسي

السبت 08 أغسطس 2020 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو حسنة: احتياطات وقائية شديدة ومكثفة اتبعتها الاونروا مع بداية العام الدراسي


غزة /سما/

قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، إن هناك احتياطات وقائية شديدة ومكثفة اتبعتها الوكالة مع بداية العام الدراسي الجديد في مدارسها بقطاع غزة، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أبو حسنة، في تصريحات اذاعية، أن الأونروا قامت بعمليات تعقيم شاملة استمرت لعدة أيام لكل مدارسها في القطاع، مضيفاً بأنه سيتم تعقيم المدارس قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم.

وأشار إلى أن الأونروا قامت بتوظيف 277 عامل (آذن) على بند البطالة للقيام بهذه المهمة، مبيناً أن عمليات التعقيم تتم بإشراف من دائرة الصحة في الوكالة والتي تقوم بجهد هائل في هذا السياق.

ونوه إلى أن الأونروا قامت بتعيين 580 معلم بنظام العقود وسيتم رفع الرقم إلى 1000 مع بدء العملية الدراسية الحقيقية في سبتمبر المقبل.

#الاونروا #عدنان ابو حسنة #مدارس الأونروا #غزة #فيروس كورونا

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