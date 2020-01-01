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مؤسسات جنين تطالب الحكومة بتعديل قرار إغلاق الأسواق أيام السبت

السبت 08 أغسطس 2020 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسات جنين تطالب الحكومة بتعديل قرار إغلاق الأسواق أيام السبت


جنين /سما/

طالبت الغرفة التجارية ومنتدى رجال الأعمال وحركة فتح في مدينة جنين الحكومة بإجراء تعديل على قرارهاالمتعلق بإغلاق الأسواق أيام السبت في أسرع وقت ممكن لتلافي مزيد من الخسائر الإقتصادية التي لحقت بتجار جنين ، مؤكدة في نفس الوقت ، على ضرورة تقيد التجار بكافة الاجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة داخل الأسواق من ارتداء للكمامات والقفازات والحرص على التباعد الإجتماعي .

وفي بيان صدر عنها أليوم، أوضحت الغرفة ومؤسسات جنين ، انها تتابع مجريات القرارات الحكومية الوقائية التي وصفتها بانها "لا تعبر عن نبض الشارع ولا تتماشى مع مقتضيات المصلحة العامة "، مطالبة بتعديل القرار الذي يرفضه القطاع الخاص في جنين جملة وتفصيلاً ، مؤكدة انه " لا يعبر أن ادنى مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها التجار، خاصة وأن هذا اليوم يشكل النشاط الإقتصادي الأكبر مقارنة مع باقي أيام الأسبوع ".

وعبرت المؤسسات عن عن رفضها المطلق لأية قرارات لا تراعي مصلحة المواطن والتاجر على حد سواء مطالبة الحكومة بتعديله فوراً .

#غرفة تجارة جنين #الحكومة الفلسطينية #فيروس كورونا

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