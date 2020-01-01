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بعد تنصل إسرائيل من التفاهمات.. إسرائيل هيوم: حماس تعود إلى التصعيد عند الحدود!

السبت 08 أغسطس 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تنصل إسرائيل من التفاهمات.. إسرائيل هيوم: حماس تعود إلى التصعيد عند الحدود!


القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة إسرائيل هيوم إن تخلي إسرائيل عن التزاماتها في تفاهمات التهدئة مع حماس دفع الأخيرة إلى التصعيد على الحدود واتباع وسائل الضغط بإطلاق البالونات المتفجرة.
 
ونقلت الصحيفة عن تقارير عربية أفادت بأن الوسيط المصري تلقى رسالة مفادها أنه لن يكون هناك هدوء في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على قطاع غزة وإعاقة إسرائيل للمشاريع التنموية واستمرار الأزمة الاقتصادية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعات من البالونات المتفجرة سقطت في المجلس الإقليمي أشكول، فيما دوت انفجارات الليلة الماضية إثرها في نتيفوت.
 
ولفتت إلى أن إطلاق البالونات المتفجرة رد عليها الجيش بالقصف بقوة في قطاع غزة.

#اسرائيل #حماس #تصعيد #حدود غزة #البالونات الحارقة #غلاف غزة

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