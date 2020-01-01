"أ ف ب" تكشف حقيقة صورة الأسد مع جرحى انفجار بيروت

دمشق /سما/

أكدت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" أن الصورة المتداولة للرئيس السوري بشار الأسد وهو يزور مصابين لبنانيين في المستشفيات السورية عقب انفجار مرفأ بيروت، غير صحيحة.

وقالت الوكالة إن الصورة التي تداولها مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها الرئيس الأسد ممسكا بيد جريح يرقد على سرير مستشفى، تحت عنوان "الرئيس بشار الأسد يزور المصابين اللبنانيين في المستشفيات السورية"، تم التقاطها عام 2012 خلال زيارة الأسد لجرحى في مستشفى عسكري بدمشق.