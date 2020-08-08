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قرقاش يدعو إلى استخلاص العبر من دروس الدوحة وبيروت

السبت 08 أغسطس 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش يدعو إلى استخلاص العبر من دروس الدوحة وبيروت


ابو ظبي/سما/

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن البعد العربي ضروري في مواجهة الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة.

ودعا قرقاش في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم السبت، إلى  استخلاص العبرة من دروس الدوحة وبيروت وغيرهما من العواصم العربية، مشددا على أن البعد العربي ضروري، وأن جسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها.

#الامارات #قطر #انفجار بيروت #لبنان

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