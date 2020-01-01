  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد.. اعلام اسرائيلي: العثور على بالونات بها قنبلة يدوية قرب نير عوز

السبت 08 أغسطس 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. اعلام اسرائيلي: العثور على بالونات بها قنبلة يدوية قرب نير عوز


القدس المحتلة /سما/

قال موقع مفزاك درومي الإسرائيلي: إنه تم العثور اليوم السبت، على مجموعة بالونات، متصل بها قنبلة يدوية بالقرب من نير عوز، وطواقم المتفجرات في المكان.

وأضاف الموقع، أن عبوة تم ربطها بالبالونات، عثر بداخلها على شظايا مع "قلول".

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عبوة في منطقة نتيفوت انفجرت، ويبدو أنها سقطت من بالون، أُطلق من غزة، فيما لم يسجل أية إصابات.

وكان ستة حرائق اندلعت يوم الخميس الماضي، جراء إطلاق بالونات حارقة في مناطق غلاف غزة، فيما ردت طائرات الاحتلال فجر الجمعة، بقصف مناطق متفرقة من القطاع.


=



==

#بالونات حارقة #اسرائيل #قطاع غزة #مستوطنات الغلاف

الأكثر قراءة اليوم

فيديو... ملخص اهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الابطال

من اصول لبنانية الملياردير كارلوس سليم يتعهد بإعادة بناء مرفأ بيروت

نصرالله ينفى وجود صواريخ للحزب بالمرفأ.. ويقول لدينا معلومات عن ميناء حيفا أكثر مما لدينا عن بيروت!

محلل عسكري اسرائيلي يعلق على خطاب زعيم حزب الله: "لم يفقد الثقة بالنفس والغطرسة"

رئيس البرلمان المصري يعلق على إرسال الجيش للخارج و"تعنت" إثيوبيا...

خبير كيميائي يتحدث عن "السحابة البنية والحمراء السامة": انفجار بيروت يبدو حادثا!

معاريف: هل سيكشف غانتس أكاذيب نتنياهو ويحسم أمره في مسألة الميزانية؟

الأخبار الرئيسية

888

صحيفة اسرائيلية: نتائج الانسحاب من غزة… عدم وجود شريك للسلام أم إخفاق إسرائيلي؟

وزيرة الصحة : حالتا وفاة و426 إصابة جديدة بكورونا

غزة : "تصعيد تدريجي" ضد الاحتلال؟

صحيفة: فصائل غزة تبلغ الوسطاء بان لا هدوء مع الاحتلال بسبب استمرار الحصار

الصحة : وفاة مواطنة من مخيم الفوار بفيروس كورونا