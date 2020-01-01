شاهد.. اعلام اسرائيلي: العثور على بالونات بها قنبلة يدوية قرب نير عوز

القدس المحتلة /سما/

قال موقع مفزاك درومي الإسرائيلي: إنه تم العثور اليوم السبت، على مجموعة بالونات، متصل بها قنبلة يدوية بالقرب من نير عوز، وطواقم المتفجرات في المكان.

وأضاف الموقع، أن عبوة تم ربطها بالبالونات، عثر بداخلها على شظايا مع "قلول".

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عبوة في منطقة نتيفوت انفجرت، ويبدو أنها سقطت من بالون، أُطلق من غزة، فيما لم يسجل أية إصابات.

وكان ستة حرائق اندلعت يوم الخميس الماضي، جراء إطلاق بالونات حارقة في مناطق غلاف غزة، فيما ردت طائرات الاحتلال فجر الجمعة، بقصف مناطق متفرقة من القطاع.













