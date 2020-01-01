فرنسا تستضيف مؤتمرا للمانحين من أجل لبنان غدا

باريس /سما/

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيستضيف مؤتمرا للمانحين من أجل لبنان عبر دائرة تلفزيونية، يوم غد الأحد، في الوقت الذي تحتشد فيه الدول لإعادة إعمار بيروت بعد الانفجار الذي شهدته منذ أيام.

وبحسب "رويترز"، سيسعى المؤتمر الذي ستشارك الأمم المتحدة في رعايته للحصول على تعهدات من المشاركين، ومن المتوقع أن يقرر المؤتمر كيفية توزيع المساعدات.

وكان انفجار وقع الثلاثاء المنصرم في احد مستودعات مرفأ بیروت، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وآلاف المصابین واضرار مادیة فادحة في المنازل والمركبات والبنى التحتیة. قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيستضيف مؤتمرا للمانحين من أجل لبنان عبر دائرة تلفزيونية، يوم غد الأحد، في الوقت الذي تحتشد فيه الدول لإعادة إعمار بيروت بعد الانفجار الذي شهدته منذ أيام.

وبحسب "رويترز"، سيسعى المؤتمر الذي ستشارك الأمم المتحدة في رعايته للحصول على تعهدات من المشاركين، ومن المتوقع أن يقرر المؤتمر كيفية توزيع المساعدات.

وكان انفجار وقع الثلاثاء المنصرم في احد مستودعات مرفأ بیروت، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وآلاف المصابین واضرار مادیة فادحة في المنازل والمركبات والبنى التحتیة.