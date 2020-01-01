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محكمة روما تدين إقرار مؤسسة الإعلام الرسمية الإيطالية "القدس عاصمة لإسرائيل"

السبت 08 أغسطس 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة روما تدين إقرار مؤسسة الإعلام الرسمية الإيطالية "القدس عاصمة لإسرائيل"


روما /سما/

أدانت محكمة روما في منطوق حكم هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية "راي"، التي أكدت في أيار الماضي، أن "القدس عاصمة إسرائيل"، وذلك من خلال أحد أشهر برامج المسابقات التي تُبث على الهواء مباشرة.

واستندت القاضية شيشيليا براتيزي في منطوقها على الشرعية الدولية والعديد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي أدانت فيها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت عبير عودة، سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا، أن السفارة ستتابع تنفيذ قرار المحكمة، ابتداء من تنفيذ مؤسسة "راي" للقرار، الذي ينص على أن تعلن المؤسسة عبر البث المباشر أن "القدس ليست عاصمة إسرائيل".

وقالت: منذ اليوم الاول تابعنا ما جرى عبر القنوات الدبلوماسية، وقدمنا احتجاجاً رسمياً لمؤسسة "راي"، وقد اعتذرت عن هذا الخطأ عبر برنامج المسابقات نفسه، لكن قدرنا أن هذا لا يكفي، لذا استمر العمل من جانبنا والجاليات الفلسطينية والمؤسسات الداعمة للحق الفلسطيني، وإثر ذلك قدمنا طعناً طالبنا فيه المحكمة بإدانة المؤسسة الإعلامية الإيطالية الرسمية وإجبارها على أن تصحح خطأها.

من جانبه، علق المحامي فاوستو جانيللي، وهو من أهم خبراء القانون الدولي بإيطاليا، قائلاً إنها المرة الأولى التي تقضي فيها محكمة وطنية بشأن الوضعية القانونية للقدس.

وأضاف: "نحن اليوم سعداء لأنه يتعيّن الآن على مؤسسة (راي) الإعلامية الإعلان -بموجب قرار المحكمة- عن خطئها والتأكيد بشكل رسمي لا لبس فيه أن القدس ليست عاصمة إسرائيل".

وتابع: "القدس ليست عاصمة إسرائيل، ولا يمكن القبول بأن يكون كل شيء قابلاً للتزوير".

#القدس #ايطاليا #اسرائيل #فلسطين

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