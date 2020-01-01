وفاة مُعمّرة من بيتا بعمر 118 عامًا

نابلس /سما/

توفيت السبت الحاجة هندية محمود الهندي حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس عن عمر ناهز 118 عامًا، لتكون بذلك واحدة من أكبر المعمرين في فلسطين.

وأفاد حفيدها مجدي حمايل أن جدته توفيت في بيتها بعد أسبوع من إصابتها بجلطة دماغية خفيفة.

وأكد أن جدته كانت تتمتع بصحة جيدة حتى الأسبوع الأخير، بالإضافة إلى أن ذاكرتها ظلت قوية، وكانت شاهدة على ما مر بفلسطين خلال القرن الماضي من أحداث، بعضها يعود لزمن الدولة العثمانية، وتحدث بها بأدق التفاصيل.

وبين أنها رزقت في حياتها بأربعة أبناء من الذكور، توفي ثلاثة منهم قبلها ولا يزال أصغرهم على قيد الحياة، فيما توفي زوجها قبل ما يزيد عن 50 عامًا، ولديها من الأحفاد 170 حفيدًا وحفيدة.