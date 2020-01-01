  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة مُعمّرة من بيتا بعمر 118 عامًا

السبت 08 أغسطس 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مُعمّرة من بيتا بعمر 118 عامًا


نابلس /سما/

توفيت السبت الحاجة هندية محمود الهندي حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس عن عمر ناهز 118 عامًا، لتكون بذلك واحدة من أكبر المعمرين في فلسطين.

وأفاد حفيدها مجدي حمايل أن جدته توفيت في بيتها بعد أسبوع من إصابتها بجلطة دماغية خفيفة.

وأكد أن جدته كانت تتمتع بصحة جيدة حتى الأسبوع الأخير، بالإضافة إلى أن ذاكرتها ظلت قوية، وكانت شاهدة على ما مر بفلسطين خلال القرن الماضي من أحداث، بعضها يعود لزمن الدولة العثمانية، وتحدث بها بأدق التفاصيل.

وبين أنها رزقت في حياتها بأربعة أبناء من الذكور، توفي ثلاثة منهم قبلها ولا يزال أصغرهم على قيد الحياة، فيما توفي زوجها قبل ما يزيد عن 50 عامًا، ولديها من الأحفاد 170 حفيدًا وحفيدة.

#نابلس #وفاة أكبر المعمرين في فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

فيديو... ملخص اهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الابطال

من اصول لبنانية الملياردير كارلوس سليم يتعهد بإعادة بناء مرفأ بيروت

نصرالله ينفى وجود صواريخ للحزب بالمرفأ.. ويقول لدينا معلومات عن ميناء حيفا أكثر مما لدينا عن بيروت!

محلل عسكري اسرائيلي يعلق على خطاب زعيم حزب الله: "لم يفقد الثقة بالنفس والغطرسة"

رئيس البرلمان المصري يعلق على إرسال الجيش للخارج و"تعنت" إثيوبيا...

خبير كيميائي يتحدث عن "السحابة البنية والحمراء السامة": انفجار بيروت يبدو حادثا!

معاريف: هل سيكشف غانتس أكاذيب نتنياهو ويحسم أمره في مسألة الميزانية؟

الأخبار الرئيسية

888

صحيفة اسرائيلية: نتائج الانسحاب من غزة… عدم وجود شريك للسلام أم إخفاق إسرائيلي؟

وزيرة الصحة : حالتا وفاة و426 إصابة جديدة بكورونا

غزة : "تصعيد تدريجي" ضد الاحتلال؟

صحيفة: فصائل غزة تبلغ الوسطاء بان لا هدوء مع الاحتلال بسبب استمرار الحصار

الصحة : وفاة مواطنة من مخيم الفوار بفيروس كورونا