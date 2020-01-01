شرطة جنين تقبض على 35 فاراً من العدالة

جنين /سما/

ألقت الشرطة في جنين، اليوم، القبض على 35 فاراً من وجه العدالة صادر بحقهم 196 مذكرة قضائية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن فرع الشرطة القضائية، وبإسناد من الشرطة الخاصة ومراكز الشرطة ذات الاختصاص، تمكنوا من إلقاء القبض على 35 شخصاً فاراً من وجه العدالة، صادر بحقهم 196 مذكرة قضائية بمبالغ مالية تجاوزت المليون ونصف المليون شيكل، وذلك من خلال نشاط شرطي نفذته شرطة جنين بعد توافر معلومات عن أماكن تواجدهم.

وأشارت إلى أن الشرطة أحضرت المطلوبين إلى مديرية الشرطة إلى حين إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاد المقتضى القانوني بحقهم.