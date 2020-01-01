يعالون يزعم: انفجار مخزن أسلحة لحزب الله سبق انفجار مرفأ بيروت

القدس المحتلة /سما/

زعم وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، أمس الجمعة، خلال لقاء مع موقع إيلاف السعودي، أن انفجارًا وقع في مخزن كبير للأسلحة تابع لحزب الله في مرفأ بيروت، وهو ما أدى بعد ذلك إلى انفجار العنبر الذي تخزن فيه مادة نترات الأمونيوم.



وبحسب يعالون فإن حزب الله كان يعلم بالمواد المتواجدة في مرفأ بيروت، وهو يسيطر على المرفأ والمطار كما يسيطر على مقدرات لبنان. حسب ادعائه.

وأضاف أن "إسرائيل حذرت لبنان ودولًا أخرى من مستودعات أسلحة حزب الله ومواده الخطرة في بيروت وفي أماكن أخرى".

كما أضاف أن، إسرائيل على استعداد لمد يد العون للبنانيين ولمساعدة الأسرة الدولية للنهوض بلبنان مجدداً، منوهاً إلى أنّه "يجب اشتراط المساعدات للبنان بضرورة التخلص من حزب الله وسلاحه".



وتابع يعالون، "على الشعب اللبناني الاختيار بين الاستقلال الحقيقي وبين البقاء تحت رحمة خامنئي في طهران، "فلبنان دولة غير مستقلة واختطفت على يد إيران منذ نشوء حزب الله".



وعن إمكانية اندلاع مواجهة قريبة بين اسرائيل وحزب الله، قال إن حزب الله لا يسعى إلى ذلك حاليًا، لكن إن حدثت مواجهة فإسرائيل ستدمر أجزاء كبيرة من المناطق والبنى التحتية اللبنانية، فحكومة لبنان مسؤولة عن الوضع وإسرائيل لن تتهاون في قصف أي موقع يهدد أمنها.