حماس: إجراءات الاحتلال بالإبراهيمي تمثل تعديًا على المقدسات

غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم السبت، القرارات التي اتخذها الاحتلال لتغيير معالم الحرم الإبراهيمي بأنها تمثل تعديًا جديدًا على المقدسات الإسلامية وخرقًا للقانون الدولي.

وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي، إن "إجراءات الاحتلال الجديدة لتغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف والتي تتزايد يومًا بعد يوم دليل على إصرار الاحتلال على تنفيذ مخططاته العنصرية بحق المقدسات الإسلامية وتهويدها وهو ما يستلزم مواجهة ذلك وعدم الاستخفاف بتلك الإجراءات".

وأضاف أن محاولات إضفاء شرعية مزيفة على الحرم الإبراهيمي وتغيير وقائع مدينة الخليل وتزوير التاريخ فيها لن تنجح في قلب الحقائق الثابتة في المدينة وستظل مدننا ومقدساتنا بأصالتها العربية وهويتها الإسلامية خالصة لشعبنا وأمتنا.

وأقرت سلطات الاحتلال تركيب مصعد كهربائي، وقررت نقل صلاحيات الإشراف على الحرم من بلدية الخليل لما يسمى مجلس التخطيط الاستيطاني.