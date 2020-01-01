تعرف على شروط الترشح لانتخابات اتحاد القدم

غزة / سما /

طالبت لجنة الحوكمة والانتخابات للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, الراغبين بترشيح أنفسهم لمجلس إدارة الاتحاد, بإحضار كتاب رسمي من أنديتهم بخلاف تزكية من 4 أندية أخرى.

وأكدت لجنة الحوكمة والانتخابات, على ضرورة أن تكون الأندية التي ترشح شخصا للانتخابات, مسددة للاشتراكات السنوية 2019-2020, و2020-2021.

وبيّنت أنها لن تقبل أي طلب لا يستوفي الشروط, ناهيك على ضرورة أن تكون الأندية مسددة للاشتراكات, بالإضافة لحضورها الجمعية العمومية.

يشار إلى أن انتخابات مجلس إدارة جديد للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, سيجري في الحادي عشر من سبتمبر المقبل.