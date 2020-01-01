اتحاد ألعاب القوى يفتتح دراسة المستوى الأول للاداريين الفنيين بإشراف "الاتحاد الدولي"

غزة / سما /

افتتح الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى اليوم السبت دراسة المستوى الأول للاداريين الفنيين والتي تقام فعالياتها في المركز الإعلامي بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمشاركة 27 دارس ودراسة.

ويشرف على الدورة التدريبية الاتحاد الدولي لألعاب القوى التي يخاصر بها الدولي المغربي حمو تيجاني.

وقال الدكتور مازن الخطيب رئيس اتحاد ألعاب القوى ان الدراسة تحمل أهمية كبيرة في تأهيل الإداريين الفنيين لتطوير ألعاب القوى في فلسطين.

وأضاف الخطيب أن تأهيل الكادر الفني والإداري يحتاج لجهد كبير، وتشكل الدراسة الاستثنائية بداية مهمة الدارسين لتطوير قدراتهم من خلال المعلومات المتنوعة التي سيحصل عليها الدارسين خلال الدورة التدريبية.

وأشار الخطيب إلي أن عدد الإداريين والفنيين المؤهلين سيصل إلي 70 إداري وفني بعد نهاية الدورة الحالية، بالإضافة إلي 40 مدرباً حصلوا على دراسة المستوى الأول في التدريب، موضحاً أنه يتوقع حصول 20 فني وإداري على دراسة المستوى الثاني للمشاركة في التحكيم القاري.

وشكر الخطيب المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية برئاسة اللواء جبريل الرجوب على الدعم الكبير الذي يقدمه للاتحاد في مختلف المجالات.



وأشاد بجهود أعضاء اتحاد اللعبة في المحافظات الجنوبية على صعيد تنظيم الدورات التدريبية وتنظيم المسابقات المختلفة والتي لاقت إعجاب الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

ووجه الخطيب شكره للدكتور حمدي عبد الرحيم مدير مركز التنمية الإقليمي على جهوده الكبيرة في دعم ألعاب القوى في فلسطين، مؤكداً أن المحاضر الدولي المغربي تيجاني يشكل قيمة كبيرة مجال التحكيم.

ودعا الخطيب المشاركين في الدراسة للاستفادة الكاملة من المحاضرات النظرية والعملية، متمنياً التوفيق لهم.

وشكر الخطيب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية على استضافة فعاليات الاتحاد المختلفة وتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات للاتحاد.

من جهته شكر عبد الرحيم اتحاد ألعاب القوى برئاسة د. مازن الخطيب على دوره اللافت في تطوير ألعاب القوى في فلسطين.

وأكد عبد الرحيم أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أبدي إعجابه وتقديره بما يقدمه الاتحاد الفلسطيني، معتبرا أن دراسة المستوى الأول للمدربين مهدت الطريق لتنفيذ العديد من الدراسات في الفترة المقبلة.

وأشار عبد الرحيم إلي اصرار الاتحاد الفلسطيني وتحديه لكافة الظروف والحواجز من أجل تطوير ألعاب القوى، مؤكداً أن ما يقوم به يعتبر محطة هامة في تاريخ ألعاب القوى في فلسطين.

وأشاد عبد الرحيم بالمحاضر المغربي تيجاني الكي يعتبر من الشخصيات المميزة تمتلك خبرات واسعة في التحكيم الأمر الذي سينعكس بالايجاب للدارسين.

من جهته قال المحاضر المغربي تيجاني ان إقامة دراسة المستوى الأول للاداريين الفنيين في فلسطين تحدي جديد وكبير في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأعرب تيجاني عن سعادته بالمشاركة في الدراسة، داعياً الدارسين بأهمية الاستفادة والمتابعة للمعلومات التي سيحصلون عليها خلال أيام الدراسة.

وشكر تيجاني عبد الرحيم على جهوده الكبيرة في تطوير ألعاب القوى في المنطقة العربية بشكل عام وفلسطين بشكل خاص.

عثمان العمصي رئيس قسم التربية الرياضية بالكلية الجامعية أشاد بجهود اتحاد ألعاب القوى وانجازاته الكبيرة في كافة المجالات والمستويات.

وأكد العمصي أن الكلية الجامعية جاهزة لاستضافة أنشطة وفعاليات اتحاد ألعاب القوى في إطار مسؤولياتها لخدمة المجتمع المحلي ودعم الاطر العاملة في المجال الرياضي.

وتستمر الدراسة لمدة أسبوع حيث سيحصل الدارسين على شهادة دولية بعد اجتياز الامتحان النهائي.