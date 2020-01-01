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أم زكي تكشف أسرار باب الحارة 11

السبت 08 أغسطس 2020 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أم زكي تكشف أسرار باب الحارة 11


وكالات / سما /

قالت النجمة السورية هدى الشعراوي التي جسدت شخصية ام زكي في المسلسل الاشهر على مستوى الوطن العربي والذي جسد الحارات الشامية القديمة - باب الحارة- بكافة الاجزاء، ان بدء التصوير للمسلسل في الجزء 11 سيبدأ قريباً ونشرت ام زكي باب الحارة، صورة مركبة للعديد من الممثلين والممثلات الذين سيشاركون في تجسيد الاشخاص بالمسلسل في جزءه الجديد، فكان من ابرز الشخصيات والتي ظهرت في الصورة التي نشرتها "ام زكي باب الحارة" هم سلمى المصري، سحر فوزي، يامن حجلي، قاسم ملحو، تولين بكري ورنا الأبيض.

 واشتهرت الفنانة السورية هدى شعراوي بدور الداية أم زكي في المسلسل الشهير باب الحارة ، وفي انقلاب مفاجئ على كل أدوارها؛ تؤدي دور صاحبة حانة/ ملهى ليلي في المسلسل المثير للجدل شارع شيكاغو.

#أم زكي #باب الحارة #هدى الشعراوي

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