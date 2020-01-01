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سعودي يرهب عروسته الجديدة بـ"ذئب مفترس" ويخرج من قسم الشرطة بكفالة!!

السبت 08 أغسطس 2020 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعودي يرهب عروسته الجديدة بـ"ذئب مفترس" ويخرج من قسم الشرطة بكفالة!!


وكالات / سما /

قام مواطن سعودي في منطقة تبوك شمال المملكة بادخال "ذئب مفترس" إلى غرفة النوم على "عروسه" لإرعابها بعد أسبوعين من الزواج، ما تسبب لها بصدمة نفسية دخلت على إثرها المستشفى.

ونقلت مواقع إخبارية سعودية عن شقيقة العروس إن أختها كانت من أجمل الفتيات، ولم تكن تشتكي من مشاكل نفسية أو صحية، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أن شقيقتها تتعرض للضرب بشكل يومي من زوجها، مضيفة أنها فقدت الوعي من الضرب المستمر وأصبحت لا تعرف أقاربها.

وتابعت أختي ترقد حاليًا بالمستشفى بعد أن ألقاها زوجها في الشارع بلا عباءة أو شيء يسترها، مطالبة بمحاسبته ومعرفة أسباب خروجه من مركز الشرطة بالكفالة.

#ذئب #السعودية #الشرطة

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