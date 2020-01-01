وزارة التنمية: صرف 700 شيكل لنحو 68 ألف أسرة فلسطينية

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله اليوم السبت انه سيتم صرف 700 شيكل لمرة واحدة لنحو 68 ألف أسرة فلسطينية خلال الأسابيع المقبلة ، وذلك ضمن الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء محمد اشتية مع البنك الدولي بقيمة 30 مليون دولار.

وقال داود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لإذاعة صوت فلسطين إن :" 700 شيكل سيتم توزيعها لمرة واحدة على الاف عمال المياومة والاف الاسر التي صنفت تحت بند الفقراء الجدد وعاطلين عن العمل ضمن برنامج التشغيل.

وكشف الديك ان تقديرات وزارة التنمية الاجتماعية تشير الى ان عدد العائلات التي صنفت في فئة الفقراء الجدد لا يقل عن 100 الف اسرة.