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الكتلة الإسلامية تستقبل الطلاب وتعلن عن إطلاق العديد من الأنشطة

السبت 08 أغسطس 2020 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

استقبلت الكتلة الإسلامية في قطاع غزة الطلاب المتوجهين إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2020، وقدمت لهم الحلوى والعطر وزينت مداخل المدارس بالتهاني والتشجيع على الدراسة.

وأكد أ. سعيد اللقطة مدير المكتب الإعلامي أن الكتلة الإسلامية ستواصل عملها الدؤوب في خدمة الطلاب وستبقى داعما أساسيا لهم بمختلف مراحلهم الدراسية من خلال مشاريعها وخدماتها الطلابية على مدار العام الدراسي والتي تستهدف خلالها جميع فئات الطلاب لحمل أعباءهم الدراسية خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني والمساهمة في بناء المجتمع والجيل الفلسطيني.

وقال اللقطة:" نتمنى عودة حميدة لمقاعد الدراسية للطلبة والمدرسين، وهذا العام نأمل أن يكون ملؤهم الجد والاجتهاد والمعافاة من كل سوء وأن يحفظ قطاعنا وكل ربوع الوطن".

وأضاف اللقطة " هناك العديد من المشاريع على الصعيد التربوي والخدماتي والتثقيفي والوطني"، وأشار إلى أن قيادة الكتلة الإسلامية تسلط كل اهتمامها على الطلاب بكافة الفئات العمرية لتطوير قدراتهم في شتى الجوانب.

#الكتلة الإسلامية #الطلاب #غزة #قطاع غزة

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