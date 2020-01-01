"حاضنة يوكاس" تنظم ورشة تقييمية حول برنامج دعم وتطوير المشاريع الناشئة في غزة

غزة / سما /

نظمت حاضنة يوكاس التكنولوجية –التابعة للكلية الجامعية بغزة ، بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام ورشة تقييمية حول برنامج دعم وتطوير المشاريع الناشئة في قطاع غزة، وذلك ضمن برنامج تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنفذه الحاضنة بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (ٍSDC) والوكالة الدانيماركية للتنمية الدولية (Danida).

ورحب المهندس عماد الجيار مدير البرنامج بالحضور، وقال "إن الورشة تأتي ضمن أنشطة وفعاليات البرنامج لتقييم دعم وتطوير المشاريع الناشئة في قطاع غزة، ومناقشة أهم التحديات التي واجهت السيدات صاحبات المشاريع الريادية، والتحديات الخاصة بالمدربين والمرشدين، والتحديات على المستوى الاسرى والشخصي، وتنفيذ جلسة تنشيطية للمرشدين والمسترشدين في برنامج ماوجلي، بالإضافة إلى مناقشة مشاكل وتحديات الاحتضان".

واشتملت الورشة التقييمية على ثلاث جلسات، تناولت الجلسة الأولى من الورشة تجربة النساء في الاحتضان، حيث تم مناقشة أهم التحديات التي واجهت السيدات صاحبات المشاريع الريادية، والتحديات الخاصة بالمدربين والمرشدين، والتحديات على المستوى الاسري والشخصي، وذلك بحضور 15 سيدة.

أما الجلسة الثانية والتي استضافة 15 مسترشدة مسترشد و15 مرشدة ومرشد من خبراء تطوير الأعمال في الحاضنة والمؤسسات الشريكة كالإغاثة الزراعية واتحاد لجان العمل الزراعي، تناولت برنامج أوكسفام للارشاد الشمولي المنفذ من مؤسسة موغلي الدولية، فكانت جلسة تنشيطية تهدف إلى تشبيك المرشدين مع المشاريع الزراعية ليقدموا لهم التوجيهات والإرشاد لدعم أفكارهم حول مشاريعهم الريادية.

وفي الجلسة الأخيرة تم مناقشة مشاكل وتحديات الاحتضان منذ بداية استقبال الطلبات حتى مرحلة الاحتضان وكيف تم العمل على حلها، وذلك بحضور أكثر من 10 مشاريع ريادية مشاركة في البرنامج وخبراء ومرشدين في مجالات مختلفة.

وفي نهاية الورشة تم وضع توصيات واقتراحات مستقبلية للاستفادة منها بالمراحل الأخرى للبرنامج.

يذكر أن برنامج تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية يهدف إلى تطوير وتنمية القطاعات الزراعية المختلفة من خلال الأفكار الريادية والإبداعية الزراعية التي تساهم في سد احتياجات السوق المحلى، وحل أهم المشاكل في مجال التسويق والحصول على منتجات زراعية آمنة ومطابقة لمعايير الجودة وملائمتها للتصدير التي تعزز بدورها من إجمالي الدخل القومي وبالتالي خلق فرص عمل للشباب والشابات.