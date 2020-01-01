وزيرة الصحة : حالتا وفاة و426 إصابة جديدة بكورونا

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة، و426 إصابة جديدة بفايروس كورونا في القدس والضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن الوفيات سجلت في محافظة الخليل، إحداها تم الإعلان عنها وهي لسيدة من مخيم الفوار، والثانية لسيدة 58 عاما من إذنا.

وأوضحت أنه وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، جرى تسجيل 6 حالات وفاة و426 إصابة جديدة و496 حالة تعافٍ خلال، مشيرة إلى أن 4 وفيات من بين الحصيلة الإجمالية و220 إصابة سجلت في مدينة القدس لوحدها.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في 9 محافظات هي: الخليل (112)، نابلس (8)، أريحا والأغوار (4)، بيت لحم (25)، قلقيلية (5)، جنين (1)، رام الله والبيرة (19)، طولكرم (13)، محافظة القدس (239)، بينها (220) داخل مدينة القدس، و (19) في الضواحي.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 10 مرضى في غرف العناية المكثفة، في حين لا يوجد أي مريض موضول على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يتعلق بحالات التعافي، قالت الوزارة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين سجلت ارتفاعاً جديداً، إذ وصلت النسبة إلى 55%، فيما لا تزال مدينة القدس تسجل ازديادًا في عدد الإصابات.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة طولكرم (5) حالات، محافظة الخليل (144)، محافظة نابلس (42)، محافظة جنين (3)، محافظة أريحا والأغوار (2)، ضواحي القدس (300).