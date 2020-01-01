  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة : حالتا وفاة و426 إصابة جديدة بكورونا

السبت 08 أغسطس 2020 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : حالتا وفاة و426 إصابة جديدة بكورونا


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة، و426 إصابة جديدة بفايروس كورونا في القدس والضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن الوفيات سجلت في محافظة الخليل، إحداها تم الإعلان عنها وهي لسيدة من مخيم الفوار، والثانية لسيدة 58 عاما من إذنا.

وأوضحت أنه وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، جرى تسجيل 6 حالات وفاة و426 إصابة جديدة و496 حالة تعافٍ خلال، مشيرة إلى أن 4 وفيات من بين الحصيلة الإجمالية و220 إصابة سجلت في مدينة القدس لوحدها.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في 9 محافظات هي: الخليل (112)، نابلس (8)، أريحا والأغوار (4)، بيت لحم (25)، قلقيلية (5)، جنين (1)، رام الله والبيرة (19)، طولكرم (13)، محافظة القدس (239)، بينها (220) داخل مدينة القدس، و (19) في الضواحي.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 10 مرضى في غرف العناية المكثفة، في حين لا يوجد أي مريض موضول على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يتعلق بحالات التعافي، قالت الوزارة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين سجلت ارتفاعاً جديداً، إذ وصلت النسبة إلى 55%، فيما لا تزال مدينة القدس تسجل ازديادًا في عدد الإصابات.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة طولكرم (5) حالات، محافظة الخليل (144)، محافظة نابلس (42)، محافظة جنين (3)، محافظة أريحا والأغوار (2)، ضواحي القدس (300).

الأكثر قراءة اليوم

فيديو... ملخص اهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الابطال

نصرالله ينفى وجود صواريخ للحزب بالمرفأ.. ويقول لدينا معلومات عن ميناء حيفا أكثر مما لدينا عن بيروت!

المبعوث الأميركي الأسبق لعملية السلام: خطة ترامب غير منصفة للفلسطينيين.. ولهذا نتنياهو لم ينفذ الضم!

محلل عسكري اسرائيلي يعلق على خطاب زعيم حزب الله: "لم يفقد الثقة بالنفس والغطرسة"

من اصول لبنانية الملياردير كارلوس سليم يتعهد بإعادة بناء مرفأ بيروت

رئيس البرلمان المصري يعلق على إرسال الجيش للخارج و"تعنت" إثيوبيا...

خبير كيميائي يتحدث عن "السحابة البنية والحمراء السامة": انفجار بيروت يبدو حادثا!

الأخبار الرئيسية

غزة : "تصعيد تدريجي" ضد الاحتلال؟

صحيفة: فصائل غزة تبلغ الوسطاء بان لا هدوء مع الاحتلال بسبب استمرار الحصار

الصحة : وفاة مواطنة من مخيم الفوار بفيروس كورونا

الطلاب يعودون لمدارسهم مجددًا في غزة ضمن إجراءات جديدة بسبب الكورونا

4 وفيّات جديدة و220 إصابة بكورونا في القدس المحتلة