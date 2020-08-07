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تعليق ناري لــ نوال الزغبي على أزمة انفجار بيروت .. شاهد

السبت 08 أغسطس 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق ناري لــ نوال الزغبي على أزمة انفجار بيروت .. شاهد


وكالات / سما /

علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مجددا على ازمة انفجار مخزن في منطقة مرفأ بالعاصمة اللبنانية بيروت من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وغردت نوال الزغبي قائلة :"مرق كتير حروب وإغتيالات والعدو ما قصر بهالبلد بس كلو بميل واللي صار ببيروت بميل".

واضافت :"كل حدا ساهم بقتل ⁧‫#بيروت ⁩ هوي العدو الحقيقي ل ⁧‫#لبنان ⁩".

أشاد النائب الكندي من أصل مصري، شريف سبعاوي، بالدعم الذي قدمته مصر للبنان وشعبها لمساعدته على تخطي كارثة الإنفجار الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي في مرفأ العاصمة بيروت، مشددا على أن مصر دائما ما تكون في الصفوف الأولى بجانب الدول العربية وقت الأزمات.

وقدم النائب عن برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط تعازيه لأسر الضحايا والكنديين اللبنانيين وشعب وحكومة لبنان بسبب انفجار الثلاثاء، معربا عن حزنه الشديد لمثل هذه الأحداث المؤسفة التي تسبب في سقوط ضحايا أبرياء.

مرق كتير حروب وإغتيالات والعدو ما قصر بهالبلد بس كلو بميل واللي صار ببيروت بميل... كل حدا ساهم بقتل #بيروت هوي العدو الحقيقي ل #لبنان

— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 7, 2020
#نوال الزغبي #بيروت

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