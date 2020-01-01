إليك بعض الأطعمة الفعالة لمكافحة التعب في الصيف

وكالات / سما /

نشرت صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الأطعمة، التي تساعد على مكافحة التعب المزمن، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.



وقالت الصحيفة، في تقريرها ، إن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يمكن أن يؤثر علينا بدرجات متفاوتة، ولكن المؤكد أنه يؤدي إلى شعور الكثيرين بالإرهاق. وتاليا الأطعمة الفعالة في مكافحة التعب خلال الصيف.



لماذا يزداد شعورنا بالتعب في فصل الصيف؟



أوردت الصحيفة أن هذا الإرهاق خلال فصل الصيف يرجع لأسباب مختلفة، من بينها تغيير العادات ومواعيد النوم، وقلة الراحة، فضلا عن الإرهاق الجسدي والعقلي. كما يؤدي التغيير الفسيولوجي الذي تختبره أجسامنا مع تغير الموسم دورا مهما أيضا في شعورنا بالإرهاق، حيث يسبب ارتفاع درجات الحرارة انخفاضا في ضغط الدم وزيادة في التعرق الذي يساعد على تبريد الجسم، وهي عملية تفقد الجسم الكثير من المعادن وتسبب الجفاف.



إذا كنت تشعر بالتعب طوال الوقت ولم تكن متأكدا تماما من السبب، فمن المهم أن تستشير طبيبا لمناقشة الأعراض والحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب لحالتك. أما إذا كنت تدرك أن التعب مرتبط بحرارة فصل الصيف، فإن أول ما يجب عليك فعله إلى جانب تفادي التعرض للشمس، استهلاك الأطعمة التي ستساعدك على استعادة طاقتك.



أغذية لمكافحة التعب



1. الأفوكادو



بالإضافة إلى خصائصه الغذائية وفوائده الصحية، على غرار خفض مستويات الكوليسترول، يكافح الأفوكادو آثار حمض اللاكتيك الزائد في الجسم الذي يتكون عادة عندما لا تتلقى العضلات كمية الأكسجين اللازمة التي تحتاجها.



2. العسل



ذكرت الصحيفة أن استهلاك ملعقة كبيرة من العسل يوميا يوفر لجسمك عددا من المغذيات ويعزز صحة قلبك بفضل مضادات الأكسدة، كما أنه مفيد لصحة المعدة، ويساهم في خفض مستوى الكوليسترول، ويساعدك أيضا على الحصول على بشرة نضرة ويقوي الذاكرة. يساهم العسل أيضا في تحسين جودة النوم، لأنه يرفع مستويات الأنسولين في الدم، مما يحفز إفراز السيروتونين الذي يتحول إلى الميلاتونين، الذي يساعد على الاسترخاء.



3. الشوكولاتة الداكنة



كشفت دراسة أجريت في إنجلترا أن الشوكولاتة تساعد على مكافحة أعراض التعب المزمن. يُعزز استهلاكها عمل الناقلات العصبية مثل السيروتونين، الهرمون الذي يحسن المزاج ويساعد على النوم. وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على وجه الخصوص 70 بالمئة من الكاكاو على الأقل، وهي مفيدة أكثر من الشوكولاتة المحشوة أو المصنوعة من الحليب.



4. المكسرات



تحتوي جميع المكسرات على جرعة جيدة من الكالسيوم والبروتين والألياف والفوسفور والبوتاسيوم والحديد والفيتامينات ب وإي، بالإضافة إلى نسبة عالية من المغنيسيوم، وهي معادن تساعدك على تخفيف الشعور بالتعب. ومن الأفضل تناولها نيئة حتى لا تفقد عناصرها الغذائية.



5. الماء



غالبا ما يرتبط التعب المزمن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بالجفاف. في هذه الحالة، يتمثل العلاج المثالي في شرب الماء الذي يحتاجه الجسم لضمان عمل وظائفه. فعندما يفتقر الجسم إلى كمية الماء التي يحتاجها، يميل القلب إلى العمل بجهد أكبر لضخ الدم المؤكسج إلى جميع الخلايا والأعضاء الحيوية الأخرى المرهقة.



6. الكينوا



الكينوا طعام خارق ينبغي ألا يغيب عن قائمة التسوق الخاصة بك. إلى جانب مذاقها اللذيذ، توفر بذور الكينوا العديد من المغذيات لجسمك وإضافتها إلى وجباتك سيقدم دفعة جيدة من الطاقة. كما أنها غنية بالمعادن الأساسية مثل الحديد والمغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز والزنك والنحاس والبوتاسيوم.



7. البيض



يتمتع البيض بالعديد من الفوائد الصحية خاصة عند استهلاكه مطبوخا، وهو لا يساعدك على التحكم في الوزن فحسب بمنحك شعورا طويلا بالشبع، بل يؤدي دورا فعالا أيضا في حماية القلب وتقوية الذاكرة، وتعزيز صحة العظام، كما أنه غني بفيتامين ب.



8. خس النعجة



تمثل هذه النبتة مصدرا للفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة لصحتنا. ومحتواها العالي من الفيتامين سي وحمض الفوليك يساعد على تقليل الشعور بالتعب، ناهيك عن أنها تقوي العظام وجهاز المناعة.



9. الشاي الأسود



للشاي الأسود فوائد صحية متعددة، حيث يعمل كمضاد للأكسدة ومدر للبول. كما أنه يساعدك على زيادة دفاعات جسمك، ويعد حليفك المثالي لتجنب التعب وتخفيف الصداع الناجم عن التعب.



10. الطماطم



توصي منظمة الصحة العالمية باستهلاك الطماطم لتخفيف التعب الناجم عن الجفاف، فهي تقلل حمض اللاكتيك في الجسم فضلا عن كونها تحتوي على 90 بالمئة من الماء.