مايكروسوفت تمكن مستخدمي حواسب ويندوز من الاستفادة من تطبيقات أندرويد

وكالات / سما /

أعلنت شركة مايكروسوفت عن مفاجأة سعيدة لمستخدمي أنظمة Windows 10، ومشيرة إلى أنهم سيكونون قادرين على استعمال تطبيقات أندرويد من حواسبهم.

وتبعا لمايكروسوفت فإن التحديث الجديد لتطبيق Your Phone سيمكن مستخدمي الحواسب العاملة بأنظمة Windows 10 من الاستفادة من ميزات تطبيقات أندرويد الموجودة في هواتفهم، عبر إقران الهواتف بالحواسب.

ومع هذا التحديث سيتمكن المستخدمون من صنع اختصارات لتطبيقات أندرويد الخاصة بهواتفهم ووضعها في قوائم الحاسب، وعبر الحاسب سيديرون تلك التطبيقات، وسيتمكون من إرسال الرسائل والصور ، وكذلك إجراء واستقبال المكالمات التي ترد للتطبيقات.

وتبعا لمايكروسوفت فإن الميزات الجديدة بدأت بالفعل بالوصول إلى بعض المستخدمين وستصل إلى البعض الآخر قبل نهاية نوفمبر القادم، وللاستفادة منها يجب على المستخدم تحميل التطبيق في كل من الهاتف والحاسب الخاصين به، وتزويد الهواتف بتطبيق Link to Windows، وأن يكون الهاتف يعمل بنظام Android 9.0 Pie أو نسخ أندرويد الأحدث.

ونشرت مايكروسوفت قائمة بهواتف سامسونغ التي يمكنها الاستفادة من الميزات حاليا وهي هواتف غالاكسي (Note 9 و S9 و S9 و Note10 و+Note10 و Note10 Lite وFold وS10 و+S10 و S10 Lite و S10e و A8s و A30s و A30s و A30s و A41 و A41 و A50s و A60 و A70 و A71 و A71 و A90s و S20 و+S20 و S20 Ultra وXCover Pro و Galaxy Z Flip).