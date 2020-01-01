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غزة: جامعة الأقصى تعلن عن عدة وظائف بنظام العقد السنوي والفصلي

السبت 08 أغسطس 2020 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: جامعة الأقصى تعلن عن عدة وظائف بنظام العقد السنوي والفصلي


غزة / سما /

أعلنت ادارة جامعة الأقصى صباح يوم السبت عن عدة وظائف شاغرة بنظام العقد الفصلى حسب التالي:-

1. وظيفة مدرس/معيد شبكات حاسوب (الشق العملي) (عقد فصلي):

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات هندسة الحاسوب، أو ما يكافؤه.

- أن يكون المتقدم حصل على الشهادة الجامعية كحدٍ أدنى عام 2016م.

- أن لا يقل معدل المتقدم في الدرجة العلمية عن 80%.

- يفضل من لديه خبرة في مجال الشبكات لا تقل عن سنتين.

- أن يكون حاصلاً على شهادة دورة CCNB، أو CWNA.

- أن يكون متفرغاً.

2. وظيفة مدرس/معيد لغة البرمجة Java (الشق العملي) (عقد فصلي):

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات، أو هندسة الحاسوب.

- أن لا يقل معدل المتقدم في الدرجة العلمية عن 80%.

- أن يكون المتقدم حصل على الشهادة الجامعية كحدٍ أدنى عام 2016م.

- أن يكون لديه خبرة في مجال Object- Orianted باستخدام لغة الجافا.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس.

- أن يكون متفرغاً.

3. PHP- Laravel (عقد سنوي):

- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراة أو الماجستير في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب.

- أن يكون لدية خبرة في برمجة الويب PHP- Laravel.

- أن يكون لديه القدرة على التعامل مع قواعد البيانات.

- يفضل من لديه خبرة في مجال العمل الحر.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس.

4. وظيفة مدرس/معيد نظم تشغيل (الشق العملي) (عقد فصلي):

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات، أو هندسة الحاسوب.

- أن لا يقل معدل المتقدم في الدرجة العملية عن 80%.

- أن يكون المتقدم حصل على الشهادة الجامعية كحدٍ أدنى عام 2016م.

- أن يكون من لديه خبرة في نظام التشغيل Linux/ Unix.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس.

- أن يكون متفرغاً.

5. وظيفة محاضر دكتوراة/ ماجستير ريادة الأعمال والعمل الحر (بنظام الساعة):

- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراة أو الماجستير في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب.

- أن يكون لديه خبرة في ريادة الاعمال والعمل الحر في مجال الحاسوب.

- لديه خبرة كبيرة في مجال العمل الحر.

6. وظيفة مدرس/معيد قواعد بيانات باستخدام الاوراكل (الشق العملي) (عقد سنوي):

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات، أو هندسة الحاسوب.

- أن لا يقل معدل المتقدم في الدرجة العلمية عن 80%.

- أن يكون المتقدم حصل على الشهادة الجامعية كحدٍ أدنى عام 2016م.

- أن يكون لديه خبرة في SQL+ Developer باستخدام الأوراكل.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس.

- أن يكون متفرغاً.

#جامعة الأقصى

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