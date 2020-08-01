شاهد.. خدمات البريج يلامس درع الدوري بفوز مستحق على المغازي

الوسطى / سما /

وضع فريق خدمات البريج قدماً على منصات التتويج بلقب دوري “جوال” الممتاز لكرة السلة بعد فوزه على غريمه التقليدي خدمات المغازي بنتيجة (89/59) في مباراة النهائي الأولى التي أقيمت على صالة سعد صايل.

وينتظر البريج التتويج رسمياً بلقب الدوري في حال كرر فوزه على المغازي في المباراة الثانية التي ستقام يوم الأحد القادم.

وأقيمت مباراة النهائي لأول مرة بدون حضور جماهيري لقطبي كرة السلة بسبب الإجراءات الاحترازية من انتشار فايروس كورونا.

وبدأ خدمات البريج المباراة بقوة كبيرة سيطر فيها بالأداء والنتيجة في ظل التعثر الواضح للمغازي على الربع الأول الذي حسمه البريج لصالحه بنتيجة (23/8).

ورغم أن أداء المغازي تصاعد تدريجياً في الربع الثاني إلا أنه لم يستطع تقديم أكثر من محاولات الخروج بأقل فارق من النقاط مع خدمات البريج الذي حسم الربع الثاني بنتيجة (20/15).

ورغم فارق النقاط العشرين في النتيجة الإجمالية إلا أن الربع الثالث شهد ثورة كبيرة لخدمات المغازي في الأداء وتركيز عالي في حصد أكبر قدر ممكن من النقاط واستطاع أن يحسمه لصالحه بنتيجة (25/14).

وبدأ البريج يشعر بخطورة تقارب النقاط وتقليص الفارق وانتظر الربع الرابع ليسيطر عليه في الأداء والنتيجة دون أن يسمح للمغازي بالتقدم أكثر في فارق النقاط ويحسمه بنتيجة كبيرة (32/11)، بفضل التألق الواضح للنجم إبراهيم أبو رحال، وملك الثلاثيات ثائر عيسى الذي سجل أكثر من (7) ثلاثيات بنجاح في المباراة.

وانتهت المباراة بنتيجة إجمالية (89/59) بفضل الفارق الكبير في المستوى بين البريج والمغازي الذي ظهر بتراجع كبير وينتظر المباراة النهائية الثانية التي يُمني النفس فيها بفرض مواجهة ثالثة على البريج في حال تمكن من الفوز ومنع البريج من تكرار فوزه والتتويج رسمياً.

















