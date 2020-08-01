  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

شاهد.. خدمات البريج يلامس درع الدوري بفوز مستحق على المغازي

السبت 08 أغسطس 2020 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. خدمات البريج يلامس درع الدوري بفوز مستحق على المغازي


الوسطى / سما /

وضع فريق خدمات البريج قدماً على منصات التتويج بلقب دوري “جوال” الممتاز لكرة السلة بعد فوزه على غريمه التقليدي خدمات المغازي بنتيجة (89/59) في مباراة النهائي الأولى التي أقيمت على صالة سعد صايل.

وينتظر البريج التتويج رسمياً بلقب الدوري في حال كرر فوزه على المغازي في المباراة الثانية التي ستقام يوم الأحد القادم.

وأقيمت مباراة النهائي لأول مرة بدون حضور جماهيري لقطبي كرة السلة بسبب الإجراءات الاحترازية من انتشار فايروس كورونا.

وبدأ خدمات البريج المباراة بقوة كبيرة سيطر فيها بالأداء والنتيجة في ظل التعثر الواضح للمغازي على الربع الأول الذي حسمه البريج لصالحه بنتيجة (23/8).

ورغم أن أداء المغازي تصاعد تدريجياً في الربع الثاني إلا أنه لم يستطع تقديم أكثر من محاولات الخروج بأقل فارق من النقاط مع خدمات البريج الذي حسم الربع الثاني بنتيجة (20/15).

ورغم فارق النقاط العشرين في النتيجة الإجمالية إلا أن الربع الثالث شهد ثورة كبيرة لخدمات المغازي في الأداء وتركيز عالي في حصد أكبر قدر ممكن من النقاط واستطاع أن يحسمه لصالحه بنتيجة (25/14).

وبدأ البريج يشعر بخطورة تقارب النقاط وتقليص الفارق وانتظر الربع الرابع ليسيطر عليه في الأداء والنتيجة دون أن يسمح للمغازي بالتقدم أكثر في فارق النقاط ويحسمه بنتيجة كبيرة (32/11)، بفضل التألق الواضح للنجم إبراهيم أبو رحال، وملك الثلاثيات ثائر عيسى الذي سجل أكثر من (7) ثلاثيات بنجاح في المباراة.

وانتهت المباراة بنتيجة إجمالية (89/59) بفضل الفارق الكبير في المستوى بين البريج والمغازي الذي ظهر بتراجع كبير وينتظر المباراة النهائية الثانية التي يُمني النفس فيها بفرض مواجهة ثالثة على البريج في حال تمكن من الفوز ومنع البريج من تكرار فوزه والتتويج رسمياً.

دوري السلة.jpg
دوري السلة 5.jpg
دوري السلة 4.jpg
دوري السلة 3.jpg
دوري السلة 2.jpg
دوري السلة 1.jpg
خدمات المغازي سلة.jpg
خدمات البريج سلة.jpg
 

#خدمات البريج #دوري جوال #كرة السلة #خدمات المغازي

الأكثر قراءة اليوم

فيديو... ملخص اهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الابطال

فيديو .. سيارة تنهض من تحت الركام وتسير على أوتوستراد بيروت

نصرالله ينفى وجود صواريخ للحزب بالمرفأ.. ويقول لدينا معلومات عن ميناء حيفا أكثر مما لدينا عن بيروت!

المبعوث الأميركي الأسبق لعملية السلام: خطة ترامب غير منصفة للفلسطينيين.. ولهذا نتنياهو لم ينفذ الضم!

محلل عسكري اسرائيلي يعلق على خطاب زعيم حزب الله: "لم يفقد الثقة بالنفس والغطرسة"

من اصول لبنانية الملياردير كارلوس سليم يتعهد بإعادة بناء مرفأ بيروت

رئيس البرلمان المصري يعلق على إرسال الجيش للخارج و"تعنت" إثيوبيا...

الأخبار الرئيسية

غزة : "تصعيد تدريجي" ضد الاحتلال؟

صحيفة: فصائل غزة تبلغ الوسطاء بان لا هدوء مع الاحتلال بسبب استمرار الحصار

الصحة : وفاة مواطنة من مخيم الفوار بفيروس كورونا

الطلاب يعودون لمدارسهم مجددًا في غزة ضمن إجراءات جديدة بسبب الكورونا

4 وفيّات جديدة و220 إصابة بكورونا في القدس المحتلة