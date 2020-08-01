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شاهد.. أكاديمية "تشامبيونز" تتربع على عرش بطولة الأكاديميات

السبت 08 أغسطس 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. أكاديمية "تشامبيونز" تتربع على عرش بطولة الأكاديميات


غزة / سما /

توّج فريق أكاديمية "تشامبيونز" بلقب كأس بطولة الأكاديميات الأولى لكرة القدم، بعد الفوز على أكاديمية المحترفين, في نهائي المسابقة, الذي جرى على ملعب اليرموك بغزة.

ففي فئة 2008-2009, حسم فريق أكاديمية تشامبيونز اللقب لمصلحته, عقب فوزه على المحترفين (2-0) بركلات الترجيح, بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي فئة 2006-2007, تفوق فريق أكاديمية تشامبيونز على المحترفين (1-0), سجله أحمد سليمان.

أدار المباريات طاقم تحكيمي مكون من الدولي سامح القصاص، وخالد الشيخ خليل.

وحصل لاعب المحترفين مصطفي الطوط على جائزة هداف بطولة 2008-2009، فيما حصد لاعب "تشامبيونز" يوسف الجمل جائزة هداف بطولة 2006-2007.

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#أكاديمية تشامبيونز #تشامبيونز

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