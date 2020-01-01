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أندية غزة تعود للتدريبات استعدادا للموسم الجديد

السبت 08 أغسطس 2020 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أندية غزة تعود للتدريبات استعدادا للموسم الجديد


غزة / سما /

بدأت أندية الدرجتين الممتازة والأولى, خوض تدريباتها الجماعية, استعدادا لانطلاق الموسم الكروي المقبل بقطاع غزة 2020-2021.

وعاد فريق شباب رفح (درجة ممتازة) للتدريبات على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع قبل أيام قليلة, تحضيرا للموسم الجديد.

كما ظهر خدمات النصيرات (درجة أولى) في أول تدريباته على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى, برفقة لاعبيه الجدد.

كذلك يتأهب فريق بيت حانون الرياضي (درجة مممتازة), لبداية تدريباته الجماعية السبت المقبل على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع.

يشار إلى أن الموسم الكروي القادم سينطلق في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل, بالتزامن مع الضفة المحتلة.

#الأندية #غزة

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